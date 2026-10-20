Detectan billetes falsos de 500 pesos en una paquetería de Campeche; FGR investiga su procedencia

Un paquete que presentaba daños visibles terminó bajo revisión de las autoridades, luego de que trabajadores de una empresa de paquetería en la ciudad de Campeche encontraran en su interior siete billetes de 500 pesos presuntamente falsos, con un valor nominal de 3 mil 500 pesos.

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De acuerdo con información compartida por las autoridades, el hallazgo ocurrió cuando empleados de la empresa detectaron daños en el embalaje de un paquete, por lo que procedieron a abrirlo conforme a sus protocolos de seguridad. Durante la revisión encontraron los billetes y, ante la sospecha de que no fueran auténticos, dieron aviso a las autoridades.

El dinero fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que deberá realizar las investigaciones correspondientes para determinar su autenticidad y procedencia. Hasta el momento, no se ha informado de dónde provenía el paquete, cuál era su destino ni si existen personas relacionadas con el envío bajo investigación.

Por ahora, corresponderá a la autoridad federal establecer si los billetes son falsificados y esclarecer las circunstancias en las que llegaron a la empresa de paquetería. Tampoco se han dado a conocer detenciones relacionadas con el hallazgo.

JGH