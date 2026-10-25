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Lluvias, fuga de agua y camiones pesados deterioran vialidad en Champotón

Vecinos de La Arrocera en Champotón alertan por baches y riesgo de accidentes viales.

Por Jorge May

25 de oct de 2026

1 min

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Exigen atención a la calle 35 de Champotón ante el avance de los baches
Exigen atención a la calle 35 de Champotón ante el avance de los baches / Jorge May

Algunos transeúntes y conductores exigieron la intervención de las autoridades competentes para que mejoren la carpeta asfáltica de la calle 35 en la colonia La Arrocera, en Champotón.

Según ellos, el deterioro de la vialidad se la atribuyen a tres factores, siendo estos una fuga de agua, las recientes lluvias y el unidades de carga pesada que descargan mercancía en una tienda para la construcción.

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Durante un recorrido por esta vialidad, se constató las maniobras que tienen que realizar los automovilistas y motoristas al momento de cruzar por este tramo en mal estado.

Héctor Aguilar y Fátima Ancona comentaron que las condiciones de la calle afectan el tema de la movilidad, sobre todo, para la cantidad de estudiantes que utilizan este tramo entre semana.

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Atribuyeron la afectación tanto a las lluvias como a una fuga de agua. “Es por los dos. Tanto por las lluvias como por una fuga. Aquí es el paso de muchos estudiantes. A veces hasta te salpican los carros de tantos baches que se han formado”, añadió.

Los declarantes esperan que las autoridades competentes tomen cartas en el asunto para evitar que la situación se siga agravando, o bien, ocurra un accidente vial.

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