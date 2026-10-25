Se suman transportistas de Campeche al paro nacional de labores

Transportistas de Campeche se sumarán al paro nacional convocado por dirigentes del sector, a partir de las 8:00 horas del lunes, con una concentración simbólica de aproximadamente 20 unidades en la zona de la gasolinera del “Rey”, donde ocuparán los carriles de baja velocidad para reducir las afectaciones a la circulación vehicular.

De acuerdo con los representantes del sector, encabezados por Manuel Rocher MacGregor, delegado de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) en Campeche, la movilización tendrá carácter pacífico y se mantendrá por tiempo indefinido, hasta que los dirigentes nacionales obtengan una cita para instalar una mesa de trabajo con autoridades federales.

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Los representantes señalaron que la convocatoria forma parte de una movilización nacional, en la que se estima la participación de alrededor de un millón de unidades. En Campeche, la presencia de cerca de 20 vehículos, o algunos más, tendrá carácter simbólico, con el propósito de respaldar las demandas de las organizaciones transportistas sin obstruir la circulación.

Indicaron que en la Entidad mantienen reuniones mensuales con la Secretaría de Gobernación y con la Guardia Nacional y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), cuyos representantes han atendido las solicitudes del sector.

Entre las principales demandas figura una mayor seguridad en los corredores logísticos, mediante mesas de trabajo y mayor presencia de las autoridades para combatir el robo de mercancías y la privación de la libertad de los operadores.

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Otra de las peticiones corresponde a la eliminación de restricciones locales para el ingreso del autotransporte de carga, de acuerdo con el sector, Campeche figura entre las entidades que exigen permisos específicos para acceder a determinadas zonas, situación que genera sobrecostos logísticos.

En materia de grúas y corralones, los transportistas plantean reformas a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial para homologar los reglamentos estatales y municipales, establecer tabuladores oficiales para los cobros y evitar conflictos de interés en la prestación de estos servicios.

En el ámbito fiscal, solicitan actualizar a 420 millones de pesos el límite de ingresos para conservar el acceso al acreditamiento del 50 por ciento de los gastos en peajes, conforme a la propuesta del sector. También demandan homologar el registro electrónico de la jornada laboral con la bitácora de horas de conducción establecida en la NOM-087, para evitar sanciones duplicadas y definir criterios sobre los periodos de disponibilidad pasiva de los operadores.