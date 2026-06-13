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Ondas tropicales inundan calles y predios en colonias de Escárcega

Las lluvias asociadas a las ondas tropicales 6 y 7 dejaron calles inundadas, baches cubiertos por agua y predios anegados en diversas colonias de Escárcega.

Joaquín Guevara

Por Joaquín Guevara

13 de jun de 2026

2 min

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Vecinos de Escárcega reportan calles intransitables tras intensa lluvia
Vecinos de Escárcega reportan calles intransitables tras intensa lluvia / Joaquín Guevara

Al realizar un recorrido por diversas colonias de la ciudad, entre ellas Fátima, 10 de Mayo, Fertimex y Morelos, se constató que varias calles presentan baches cubiertos por agua y numerosos predios permanecen anegados tras las lluvias provocadas por las ondas tropicales 6 y 7.

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Las precipitaciones se dejaron sentir desde la noche del viernes y continuaron durante la madrugada y mañana del sábado, generando afectaciones en distintos sectores de la ciudad.

Aunque la lluvia no impidió que los habitantes realizaran sus actividades cotidianas, sí dificultó el traslado hacia sus centros de trabajo y la realización de compras en comercios ubicados en el centro de la ciudad.

Habitantes reportaron patios y terrenos anegados tras las precipitaciones.
Habitantes reportaron patios y terrenos anegados tras las precipitaciones. / Joaquín Guevara

En varias vialidades se observaron baches llenos de agua y extensos encharcamientos que permanecen estancados debido a la falta de un sistema de drenaje eficiente. Esta situación representa un riesgo tanto para peatones como para automovilistas, quienes podrían sufrir accidentes o quedar varados al caer en zonas afectadas.

Además de las calles inundadas, algunos vecinos despertaron con sus predios llenos de agua, situación que atribuyen a las intensas lluvias registradas durante la madrugada. Los habitantes temen que, de continuar las precipitaciones, el nivel del agua aumente considerablemente.

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Ante este panorama, ciudadanos solicitaron la intervención de las autoridades municipales, así como de Protección Civil y de la Dirección de Obras Públicas, para realizar trabajos de limpieza y mantenimiento de registros pluviales, además de impulsar obras de drenaje que permitan un mejor desalojo del agua y eviten que ésta permanezca estancada en calles y terrenos.

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JGH

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