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Sube a 70 pesos la flor de cempasúchil en Champotón por Día de Muertos

La flor pasó de 60 a 70 pesos por pieza en comparación con 2025; un vivero de la avenida Colosio adquirió 500 ejemplares para atender la demanda de la temporada.

Por Jorge May Sosa

25 de oct de 2026

1 min

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La flor de cempasúchil que se comercializa en Champotón proviene del Estado de México
La flor de cempasúchil que se comercializa en Champotón proviene del Estado de México / Jorge May Sosa

La flor de cempasúchil regresó al mercado con un ajuste a razón de 10 pesos por pieza; es decir, de 60 pesos pasó a 70 pesos, lo que un incremento del 16.7 por ciento en comparación de 2025.

Así lo dio a conocer José Zárate, al explicar que a partir de este domingo puso a exhibición esta peculiar flor con motivo de las vísperas de la celebración de Día de Muertos.

Campeche albergará la quinta edición del Festival de las Luces del 28 al 31 de octubre.

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Desde su vivero, ubicado sobre la avenida Colosio, recordó que el año pasado la demanda superó la cantidad de flores disponibles, razón por la que este año decidió incrementar la cantidad de piezas.

“El año pasado compré 200 piezas y nos hicieron falta flores. Por eso, este año adquirimos 500 piezas, es decir, 300 más”, explicó. El declarante explicó que la flor de cempasúchil, la cual tiene demanda en esta temporada, se la traen del Estado de México.

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