Inicia limpieza de huesos en Pomuch por Día de Muertos 2026; familias denuncian desaparición de cráneos

Como cada año, las familias de esta comunidad se preparan para recibir una de las tradiciones más emblemáticas del Día de Muertos: la limpieza de los restos óseos de sus seres queridos, conocida en lengua maya como Choo Ba’ak. Con respeto, cariño y devoción, los deudos acuden al panteón municipal para limpiar las osamentas y cambiar los manteles que las cubren, como una manera de mantener viva la memoria de quienes se han adelantado en el camino eterno.

Noticia Destacada No solo es la limpieza de huesos: Cinco razones para visitar Pomuch en octubre y cómo llegar en Tren Maya

En vísperas de las celebraciones dedicadas a los fieles difuntos, habitantes de Pomuch ya comenzaron con estas actividades, que representan una profunda conexión entre los vivos y sus seres queridos fallecidos. Las familias confeccionan o compran manteles nuevos para colocarlos sobre los restos después de realizar la limpieza, en un ritual ancestral que ha trascendido generaciones y que cada año atrae la atención de visitantes de diferentes partes del mundo.

Sin embargo, esta tradición también se ve empañada por la preocupación de algunas familias ante la desaparición de partes de las osamentas. Tal es el caso del señor Lorenzo Uitz Coox, quien relató la ausencia del cráneo de su tío, Leopoldo Coox Chan, sin que hasta el momento sepa quién pudo habérselo llevado. Esta situación genera tristeza e indignación, pues para los familiares cada uno de los restos representa una parte importante de la memoria e identidad de sus seres queridos.

Don Lorenzo, de 82 años de edad, continúa preservando esta costumbre acudiendo cada año al cementerio para realizar la limpieza de los restos de seis de sus familiares, entre ellos sus abuelos, tíos y sobrinos. Durante la jornada, explicó que el ritual consiste en retirar cuidadosamente los restos, limpiarlos y cambiar el manto que los cubre, manteniendo el respeto que merece cada persona fallecida.

Asimismo, señaló que la mayor parte de las familias acudirá el próximo domingo para cumplir con esta tradición, como parte de las actividades previas al Día de Muertos. No obstante, la falta de algunos cráneos es una situación que preocupa a los deudos, quienes expresan su inquietud ante la posibilidad de que estos restos sean sustraídos y utilizados para fines ajenos a la tradición, aunque no se cuenta con información confirmada sobre el destino de las piezas desaparecidas, como son los cráneos y las mandíbulas.

Finalmente, Lorenzo Uitz Coox mencionó que la limpieza de huesos de Pomuch es una tradición emblemática que ha colocado a la comunidad en los ojos del mundo y que debe conservarse con respeto. Afirmó que las familias no sienten temor de limpiar los restos de sus seres queridos, pues lo hacen por amor y memoria, sin embargo, lamentó que algunas osamentas ya no cuenten con su cráneo, una situación que lastima a los familiares y que hace un llamado a respetar los restos de quienes descansan en el panteón municipal de esta ciudad de Pomuch.

JGH