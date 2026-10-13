Festival del Día de Muertos en Pomuch 2026: ¿cuándo será el Paseo de los Pixanes y qué actividades habrá?

El próximo sábado 31 de octubre, la comunidad de Pomuch, en el municipio de Hecelchakán, Campeche, celebrará una nueva edición del Festival de Día de Muertos "Pomuch para el Mundo" 2026, con actividades culturales, concursos de altares y el tradicional Paseo de los Pixanes, una de las expresiones más representativas de las festividades de Janal Pixán en esta localidad.

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La celebración contempla una jornada de actividades gratuitas para habitantes y visitantes, con presentaciones artísticas, espacios dedicados a la gastronomía regional y expresiones culturales relacionadas con las tradiciones mayas. Entre sus principales atractivos destaca el desfile nocturno, en el que participan familias, colectivos, estudiantes y representantes de la comunidad.

De acuerdo con información publicada por Ferias en México el 6 de octubre, el festival es organizado por el Gobierno del Estado de Campeche, la Autoridad del Patrimonio Cultural del Estado de Campeche y la asociación civil Maya Kin, con el propósito de promover las costumbres locales y fortalecer la participación comunitaria.

¿Cuándo será el Paseo de los Pixanes en Pomuch 2026?

El Paseo de los Pixanes está anunciado para la noche del sábado 31 de octubre, como una de las actividades centrales del festival.

El recorrido contempla la calle 12, conocida como la Calzada de los Muertos, que conecta el cementerio de Pomuch con la plaza principal. Durante el desfile, los participantes utilizan vestimenta regional y caracterizaciones relacionadas con las creencias y tradiciones del pueblo maya.

Los concursos de altares y pixanes entregarán premios económicos de hasta 10 mil pesos a los ganadores.

El evento representa simbólicamente el regreso de las ánimas a sus hogares durante las celebraciones del Janal Pixán, en una jornada que también busca dar a conocer el patrimonio cultural de la comunidad.

Hasta el momento, la información consultada no precisa una hora oficial de inicio del recorrido, por lo que será necesario esperar la publicación del programa definitivo.

Concursos de altares y pixanes: premios de hasta 10 mil pesos

Como parte de la celebración, el comité organizador anunció dos concursos dirigidos a quienes deseen participar en las actividades del festival.

El Concurso de Elaboración de Altares está abierto a instituciones, colectivos, grupos y familias de Campeche. Los participantes deberán presentar ofrendas inspiradas en las tradiciones del Janal Pixán y explicar sus elementos en un tiempo máximo de 10 minutos, ya sea en español o en lengua maya con traducción.

Las inscripciones para ambos concursos serán gratuitas y cerrarán el 20 de octubre.

Los premios anunciados para esta categoría son de 10 mil pesos para el primer lugar, 8 mil para el segundo y 5 mil para el tercero.

También se realizará el Concurso de Pixanes, dirigido a grupos integrados por al menos cinco personas que participarán en el desfile. Los premios serán de 5 mil, 3 mil y 2 mil pesos para los tres primeros lugares.

El concurso de pixanes ofrecerá premios de cinco mil, tres mil y dos mil pesos.

De acuerdo con la convocatoria difundida, las inscripciones son gratuitas y cierran el 20 de octubre de 2026. Para solicitar información sobre el concurso de altares se proporcionó el teléfono 981 178 2915, mientras que para el de pixanes se difundió el 981 112 0990.

Pomuch espera visitantes durante el Día de Muertos

El festival también representa una oportunidad para la actividad turística y comercial de Pomuch, comunidad reconocida por la elaboración de pan tradicional y por la limpieza de los Santos Restos, una práctica que las familias realizan antes de las celebraciones de los Fieles Difuntos.

Según las cifras difundidas por Ferias en México, la edición de 2025 recibió a más de 10 mil visitantes, entre turistas locales, nacionales y extranjeros, y contó con más de 30 actividades culturales, artísticas y comunitarias.

Pomuch también es reconocido por la tradicional limpieza de los Santos Restos, una práctica familiar de respeto a los difuntos.

Como antecedente, la publicación señala que en 2023 asistieron más de ocho mil personas y se generó una derrama económica estimada en nueve millones de pesos. Estas cifras corresponden a ediciones anteriores y no constituyen una proyección oficial para 2026.

La limpieza de los Santos Restos, una tradición familiar de Pomuch

Uno de los elementos que distinguen a Pomuch durante el Día de Muertos es el Cho'o Ba'ak, conocido como la limpieza de los Santos Restos, mediante el cual las familias limpian y acomodan cuidadosamente los huesos de sus seres queridos en los osarios del cementerio.

Esta práctica se realiza en un ambiente de respeto y tiene un significado familiar y espiritual. Por ello, se recomienda a los visitantes no interferir en las labores, mantener distancia y solicitar autorización antes de tomar fotografías.

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Aunque el festival ofrece actividades abiertas al público, la limpieza de los restos no debe confundirse con un espectáculo turístico, ya que forma parte de las costumbres íntimas de las familias de Pomuch.

El programa completo, con horarios y sedes específicas, aún está pendiente de difundirse a través de los canales oficiales del festival y del Gobierno de Campeche.

JGH