¿Llegará a Campeche? Tormenta Tropical ‘Dolly’ avanza en el Atlántico; esta es su trayectoria

La tormenta tropical Dolly avanza rápidamente hacia el oeste sobre el Atlántico central, aunque por su distancia y trayectoria prevista no representa actualmente un riesgo para Campeche, informó la Secretaría de Protección Civil del estado.

Noticia Destacada Clima en Campeche viernes 28 de agosto: Seguirán las lluvias por Onda Tropical 33

De acuerdo con la dependencia estatal, el sistema se encontraba aproximadamente a 5 mil 155 kilómetros al este de Cancún, Quintana Roo. A pesar de que mantiene un desplazamiento hacia el oeste, su lejanía y las condiciones atmosféricas que encontrará durante los próximos días reducen la posibilidad de que alcance la Península de Yucatán como ciclón tropical.

Dolly registra vientos máximos sostenidos de aproximadamente 65 kilómetros por hora, equivalentes a 35 nudos. Durante las últimas horas ha tenido dificultades para desarrollar tormentas eléctricas profundas cerca de su centro, debido principalmente a la presencia de aire seco que mantiene expuesta buena parte del norte de su circulación.

El sistema continuará desplazándose rápidamente hacia el oeste durante los próximos dos días, impulsado por una fuerte cresta de alta presión sobre el Atlántico central. Los modelos meteorológicos mantienen una trayectoria hacia el noreste del Caribe, al este de Puerto Rico, donde sus remanentes podrían generar lluvias intensas y fuertes rachas de viento durante el fin de semana.

Sin embargo, el ambiente alrededor de Dolly se volverá cada vez menos favorable para su fortalecimiento debido al aumento de la cizalladura, su rápido movimiento y la presencia de aire seco. Los modelos globales y regionales anticipan que podría debilitarse y convertirse en una onda tropical fuerte entre el viernes y el sábado, antes de llegar al arco de islas ubicado en el noreste del Caribe.

Protección Civil de Campeche recalcó que Dolly no representa peligro para el estado. No obstante, el sistema permanecerá bajo vigilancia ante cualquier cambio en su intensidad o trayectoria, mientras continúa su desplazamiento por aguas abiertas del Atlántico.