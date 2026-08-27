Clima en Campeche viernes 28 de agosto: Seguirán las lluvias por Onda Tropical 33

Campeche tendrá un viernes lluvioso, caluroso y con fuertes rachas de viento, debido al paso de la onda tropical número 33 sobre la Península de Yucatán y el sureste de México, de acuerdo con el pronóstico extendido del Servicio Meteorológico Nacional.

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Para este viernes 28 de agosto se esperan lluvias fuertes con acumulados puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros, principalmente en las regiones norte y suroeste del estado. Las precipitaciones podrían estar acompañadas por descargas eléctricas y, de manera aislada, caída de granizo.

Las condiciones serán ocasionadas por la interacción de la onda tropical número 33 con canales de baja presión y circulaciones ciclónicas en niveles altos de la atmósfera, sistemas que incrementarán la inestabilidad y el potencial de tormentas en la Península de Yucatán.

A pesar de las lluvias, continuará el ambiente caluroso, con temperaturas máximas de entre 35 y 40 grados Celsius. También se pronostican vientos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar de 40 a 60 kilómetros por hora.

El SMN advirtió que las precipitaciones podrían provocar encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, mientras que las rachas fuertes de viento tendrían la capacidad de derribar árboles y anuncios publicitarios. Se recomienda tomar precauciones durante las tormentas y mantenerse atento a los avisos de las autoridades.