Fórmula 1 en México: así modernizarán el Autódromo Hermanos Rodríguez

El Autódromo Hermanos Rodríguez comenzó un importante proceso de renovación con el objetivo de mantener a México dentro del calendario de la Fórmula 1 durante los próximos años y garantizar que el circuito conserve los estándares internacionales exigidos por la FIA.

La empresa CIE invertirá alrededor de 202 millones de pesos en trabajos de mantenimiento y modernización del inmueble, de cara al Gran Premio de la Ciudad de México 2026, programado del 30 de octubre al 1 de noviembre.

Las obras arrancaron oficialmente el pasado 11 de mayo y contemplan mejoras en diferentes áreas estratégicas del circuito, incluyendo zonas de pista, drenaje, lavaderos, kerbs y espacios operativos utilizados durante el fin de semana de competencia.

Uno de los principales objetivos del proyecto será conservar la homologación Grado 1 de la FIA, requisito indispensable para que el Autódromo Hermanos Rodríguez pueda seguir recibiendo carreras de Fórmula 1.

Los trabajos se desarrollarán en coordinación con la firma alemana Tilke, reconocida mundialmente por diseñar y supervisar circuitos de automovilismo de alto nivel, además de contar con seguimiento técnico de la FIA.

Aunque el trazado del circuito permanecerá sin modificaciones, sí habrá una intervención importante en el asfalto de distintas zonas del Race Course, donde se colocará una nueva capa de pavimento de 6.5 centímetros para optimizar las condiciones de competencia.

El plan de remodelación también incluye mantenimiento al sistema de drenaje, rehabilitación de los llamados U-drains y adecuaciones en distintos sectores del circuito internacional de 4.304 kilómetros.

Además de la pista, la renovación alcanzará áreas clave como el Pit Building y el Paddock, donde se modernizarán instalaciones, fachadas y superficies de trabajo utilizadas por escuderías, ingenieros y personal técnico.

Federico González Compeán, director general del Gran Premio de la Ciudad de México, aseguró que esta inversión busca mantener al recinto como uno de los escenarios más importantes del automovilismo internacional y fortalecer la permanencia de la Fórmula 1 en México.

Las obras se realizarán de manera escalonada para no afectar otros eventos programados tanto en el autódromo como en el Estadio GNP Seguros, permitiendo que todas las mejoras estén listas antes del México GP 2026.

Con estas adecuaciones, México busca seguir consolidándose como una de las sedes más destacadas de la Fórmula 1, manteniendo viva la llamada “F1ESTA” que cada año reúne a miles de aficionados nacionales e internacionales.