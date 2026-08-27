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Ruta Siglo XXI del Ko’ox cambiará su recorrido por la Feria de San Román en Campeche

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Ruta Siglo XXI del Ko’ox cambiará su recorrido por la Feria de San Román en Campeche

La Ruta Siglo XXI del transporte Ko’ox cambiará temporalmente su recorrido desde el 31 de agosto por la Feria de San Román; conoce las calles y lugares por donde pasará.

Jesús García

Por Jesús García

27 de ago de 2026

1 min

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Ruta Siglo XXI de Ko’ox cambiará su recorrido por la Feria de San Román
Ruta Siglo XXI de Ko’ox cambiará su recorrido por la Feria de San Román / Por Esto!

La Ruta Siglo XXI del sistema de transporte público Ko’ox modificará temporalmente su recorrido a partir del 31 de agosto, con motivo de las actividades de la Feria de San Román en la ciudad de Campeche, informó la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche, Artec.

Una camioneta del Smapac y un automóvil protagonizaron un aparatoso accidente.

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De acuerdo con el aviso dirigido a los usuarios, las unidades que circulen desde la zona de la Ría se incorporarán a la avenida Francisco I. Madero y continuarán en dirección hacia la avenida Miguel Alemán, en el área de Infonavit.

Posteriormente, los autobuses pasarán por Súper Campeche y bajarán por la calle 49 con rumbo a la Concha Acústica y el Parque de las Banderas, puntos contemplados dentro del trayecto provisional.

Desde ese sector, las unidades del transporte Ko’ox se incorporarán nuevamente a la avenida Miguel Alemán para retomar el recorrido habitual de la Ruta Siglo XXI y continuar con el servicio hacia sus destinos correspondientes.

La Artec pidió a los pasajeros tomar precauciones y considerar esta modificación al momento de planear sus traslados. Hasta el momento, la dependencia no ha precisado la fecha en la que concluirá el cambio y se restablecerá completamente el recorrido habitual.

JGH

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