¿Cuándo será el próximo eclipse lunar visible en México?: después del espectáculo de agosto

3Si te perdiste alguno de los recientes fenómenos del cielo nocturno, todavía habrá varias oportunidades para observar un eclipse lunar durante los próximos años. La NASA mantiene un calendario con las fechas de estos eventos astronómicos y señala cuáles podrán apreciarse desde distintas regiones del mundo.

A diferencia de los eclipses solares, los eclipses lunares pueden observarse directamente sin necesidad de utilizar lentes especiales o filtros para proteger la vista. El espectáculo ocurre cuando la Luna atraviesa la sombra proyectada por la Tierra y puede adquirir tonalidades rojizas, anaranjadas o cobrizas, dependiendo del tipo de eclipse.

¿Cuándo será el próximo eclipse lunar?

De acuerdo con el calendario de la NASA, el siguiente fenómeno de este tipo que podrá observarse en América está programado para el 20 de febrero de 2027. Se tratará de un eclipse penumbral, por lo que el cambio en el brillo de la Luna será mucho más discreto que durante un eclipse total.

Este evento podrá apreciarse en diferentes regiones de América, además de Europa, África y Asia. Para quienes se encuentren en México, las condiciones específicas de observación dependerán de la ubicación y de la hora en la que ocurra el fenómeno.

Después de esa fecha también habrá otros eclipses lunares durante 2027 y los años siguientes. Sin embargo, no todos podrán verse desde México, ya que la visibilidad depende de la región del planeta que se encuentre orientada hacia la Luna durante cada evento.

Calendario de eclipses lunares de 2027 a 2030

La agenda astronómica contempla varios fenómenos durante los próximos años. Estas son las fechas y el tipo de eclipse lunar previsto:

20 de febrero de 2027: eclipse penumbral, visible en América, Europa, África y Asia.

eclipse penumbral, visible en América, Europa, África y Asia. 18 de julio de 2027: eclipse penumbral, observable en África, Asia, Australia y el Pacífico.

eclipse penumbral, observable en África, Asia, Australia y el Pacífico. 17 de agosto de 2027: eclipse penumbral, con visibilidad en el Pacífico y América.

eclipse penumbral, con visibilidad en el Pacífico y América. 12 de enero de 2028: eclipse parcial, visible en América, Europa y África.

eclipse parcial, visible en América, Europa y África. 6 de julio de 2028: eclipse parcial, observable en Europa, África, Asia y Australia.

eclipse parcial, observable en Europa, África, Asia y Australia. 31 de diciembre de 2028: eclipse total, visible en Europa, África, Asia, Australia y el Pacífico.

eclipse total, visible en Europa, África, Asia, Australia y el Pacífico. 26 de junio de 2029: eclipse total, con visibilidad en América, Europa, África y Oriente Medio.

eclipse total, con visibilidad en América, Europa, África y Oriente Medio. 20 de diciembre de 2029: eclipse total, observable en América, Europa, África y Asia.

eclipse total, observable en América, Europa, África y Asia. 15 de junio de 2030: eclipse parcial, visible en Europa, África, Asia y Australia.

eclipse parcial, visible en Europa, África, Asia y Australia. 9 de diciembre de 2030: eclipse penumbral, con visibilidad en América, Europa, África y Asia.

¿Qué tipos de eclipses lunares existen?

No todos los eclipses lunares producen el mismo espectáculo. La diferencia depende de la posición de la Luna dentro de la sombra terrestre y de cuánto de su superficie queda cubierto.

Eclipse lunar total

Este fenómeno ocurre cuando la Luna queda completamente dentro de la umbra de la Tierra. Durante el proceso, el satélite puede adquirir tonos rojizos o cobrizos, razón por la que suele recibir el nombre de Luna de Sangre.

Eclipse lunar parcial

En un eclipse parcial, solamente una parte del disco lunar entra en la sombra más oscura de la Tierra. Como resultado, una zona de la Luna puede verse oscurecida mientras el resto permanece iluminado.

Eclipse lunar penumbral

Es el tipo más sutil. La Luna atraviesa la penumbra terrestre, una zona donde la sombra es menos intensa, por lo que el satélite únicamente puede percibirse ligeramente más oscuro.

¿Se pueden ver los eclipses lunares sin protección?

Sí. Una de las ventajas de estos fenómenos es que observar un eclipse lunar directamente no representa el mismo riesgo para la vista que mirar un eclipse solar. Por ello, no es necesario utilizar gafas especiales ni filtros solares para contemplarlo.

La recomendación principal es buscar un sitio con poca contaminación lumínica y una vista despejada del cielo. También pueden utilizarse binoculares o telescopios para apreciar con mayor detalle la superficie lunar durante el evento.

En caso de que un eclipse lunar no sea visible desde determinada ciudad, existen plataformas especializadas que suelen ofrecer transmisiones en vivo. Entre ellas se encuentran NASA TV, Time and Date, Sky-Live.tv y Secrets of Space.

Así que, si eres aficionado a la astronomía, conviene tener a la mano el calendario de los próximos años. El 20 de febrero de 2027 será la siguiente fecha importante para quienes quieran intentar observar un eclipse lunar desde territorio mexicano.