¡Choque por alcance en la colonia Morelos deja daños materiales frente a Ceramat!

El accidente ocurrió sobre la avenida Periférica Norte, a la altura de la calle 53; no se reportaron personas lesionadas y los involucrados llegaron a un acuerdo mediante sus aseguradoras.

Un percance vial entre dos vehículos particulares se registró sobre la avenida Periférica Norte, en los límites de la colonia Morelos, justo frente al establecimiento comercial Ceramat, dejando daños materiales de consideración y afectaciones momentáneas a la circulación.

De acuerdo con los primeros datos, el conductor de un Ford Figo blanco, con placas DGP-011-C del estado de Campeche, circulaba con dirección hacia el puente de La Caleta cuando, presuntamente por no guardar la distancia adecuada, terminó impactándose contra la parte trasera de un Dodge Attitude rojo, con matrícula DJJ-559-C, también del estado de Campeche.

A consecuencia del golpe, el automóvil Dodge presentó daños en la parte posterior, principalmente en la cajuela y la carrocería trasera. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, por lo que el incidente quedó únicamente en pérdidas materiales.

El percance ocasionó complicaciones momentáneas en la circulación, particularmente sobre el carril izquierdo de la avenida, mientras los conductores involucrados dialogaban para determinar la responsabilidad y buscar una solución a los daños ocasionados.

Minutos después, los involucrados permanecieron en el sitio a la espera de sus respectivos ajustadores de seguros, quienes realizaron las evaluaciones correspondientes y el peritaje para establecer el monto de las afectaciones.

Posteriormente, las unidades fueron retiradas del carril de circulación y colocadas a un costado de la vialidad para evitar mayores congestionamientos.

Finalmente, ambas partes lograron llegar a un acuerdo para el pago de los daños materiales a través de las aseguradoras, con lo que se dio por concluido el incidente sin necesidad de trasladar a alguna persona a un hospital ni de reportar consecuencias mayores.