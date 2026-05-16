Choque entre automóvil y tractocamión deja daños materiales en Periférica Norte

Un percance vial registrado sobre la avenida Periférica Norte dejó como saldo cuantiosos daños materiales en un automóvil compacto, luego de verse involucrado en un choque contra un tractocamión frente a las instalaciones de Protexa. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron cuando el conductor de un vehículo particular de la marca Suzuki, color gris y con placas del estado de Campeche, transitaba con dirección hacia los semáforos de Sam's Club sobre la mencionada arteria vial. En el mismo sentido avanzaba un tractocamión Freightliner color blanco con placas federales.

De acuerdo con el peritaje realizado por agentes de Tránsito y representantes de las aseguradoras, el operador de la pesada unidad habría invadido parcialmente el carril por donde circulaba el automóvil compacto, impactándolo de costado y provocando severos daños en la carrocería del vehículo familiar.

Tras el incidente, ambas unidades quedaron detenidas sobre el carril derecho de la avenida, generando afectaciones momentáneas a la circulación mientras se llevaban a cabo las diligencias correspondientes y se esperaba la intervención de las compañías aseguradoras.

Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y coordinar el flujo vehicular, evitando un congestionamiento mayor en la zona.

Finalmente, los involucrados permanecieron en el lugar hasta llegar a un acuerdo para la firma del desistimiento correspondiente. Debido a que no hubo personas heridas, el incidente quedó únicamente en daños materiales.