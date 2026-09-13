Taxi y automóvil particular protagonizan percance vial en la colonia Fátima

Un ligero percance vial entre un taxi y un automóvil particular se registró sobre la avenida 56, en su cruce con la avenida 47, en las inmediaciones de la colonia Fátima, dejando como saldo daños materiales de consideración regular y afectaciones momentáneas en uno de los carriles de circulación.

De acuerdo con los datos recabados en el lugar, el hecho ocurrió cuando el conductor de un automóvil Nissan Versa, color rojo con blanco, habilitado como taxi, número económico 2191 y placas A-005-BEB del Estado de Campeche, intentaba incorporarse a la avenida 47 procedente de la avenida 56.

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Fue en ese momento cuando el vehículo fue impactado por alcance por el conductor de un Chevrolet Spark, color blanco, con placas DJJ-703-C del Estado de Campeche, cuyo operador presuntamente no habría guardado la distancia de seguridad correspondiente, provocando la colisión.

El impacto ocasionó daños materiales en ambas unidades, aunque por fortuna no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesario el traslado de ninguno de los involucrados a un centro hospitalario.

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La presencia de los vehículos en la zona generó algunas afectaciones a la circulación, por lo que fue necesario realizar maniobras para liberar parcialmente el carril.

Elementos de Tránsito acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar el deslinde correspondiente, mientras que ajustadores de las compañías aseguradoras de ambas unidades también se hicieron presentes para evaluar los daños.

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Finalmente, los conductores decidieron orillarse para liberar la vialidad y, tras dialogar con sus respectivas aseguradoras, llegaron a un acuerdo para la reparación y pago de los daños materiales, evitando que el caso pasara a mayores instancias.

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