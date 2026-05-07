Accidente entre vehículos bloquea vialidad en Malecón de la Caleta en Ciudad del Carmen

Un incidente vehicular entre una camioneta tipo van y un automóvil compacto generó ligeras afectaciones al tráfico la tarde de este miércoles en la colonia Obrera, dejando únicamente daños materiales y sin personas lesionadas.

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida Malecón de la Caleta, esquina con calle 74, donde el conductor de una camioneta Ford Van color dorado, con placas DHY-501-B del estado de Campeche, colisionó contra el costado lateral izquierdo de un automóvil Nissan March color gris, con placas DGP-381-B del estado.

Tras el impacto, ambas unidades quedaron atravesadas sobre el carril central de la vialidad, provocando congestionamiento vehicular y complicaciones momentáneas para los automovilistas que transitaban por la zona.

Minutos más tarde arribaron elementos de Tránsito y Vialidad, quienes realizaron el peritaje correspondiente y coordinaron el movimiento de los vehículos hacia la orilla de la avenida, logrando liberar la circulación.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, por lo que únicamente se registraron daños materiales menores en ambas unidades.

Luego de dialogar en presencia de las autoridades, los conductores involucrados lograron llegar a un acuerdo para el pago de los daños a través de sus respectivas aseguradoras, evitando así que el caso fuera turnado ante instancias legales.

Sin embargo, uno de los conductores fue acreedor a una infracción de tránsito debido a la responsabilidad en el accidente. Posteriormente, ambas unidades se retiraron del lugar sin mayores contratiempos.

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JGH