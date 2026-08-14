Choque deja cuantiosos daños materiales en la colonia Asa Poniente de Ciudad del Carmen

Cuantiosos daños materiales y afectaciones a la circulación dejó un accidente registrado sobre la avenida Concordia, en el cruce con la avenida Corregidora, en la colonia Asa Poniente, donde se vieron involucrados un automóvil particular y una unidad tipo Hiab.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando el operador de un camión Hiab, color blanco con verde y placas de circulación 120-AR-2 del servicio de carga federal, realizaba una maniobra para incorporarse a la avenida Corregidora.

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Debido a las dimensiones de la pesada unidad, el conductor tuvo que abrirse de un carril a otro para completar el giro hacia la derecha. En ese momento, el conductor de un automóvil Dodge color blanco, con placas DGN-775-C del estado de Campeche, habría intentado ganarle el paso al camión.

La maniobra provocó que ambas unidades terminaran impactándose de costado, ocasionando daños materiales de consideración en los vehículos y dejando parcialmente bloqueado uno de los carriles de circulación.

A pesar de lo aparatoso del accidente, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesario el traslado de ocupantes a un hospital. Sin embargo, el percance generó complicaciones momentáneas para los automovilistas que transitaban por este importante sector de la ciudad.

Elementos de seguridad acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y agilizar la circulación, mientras los conductores permanecieron en el lugar para realizar las diligencias correspondientes.

Finalmente, ambas partes lograron llegar a un acuerdo mediante sus respectivas compañías aseguradoras, por lo que se estableció el procedimiento para cubrir los daños ocasionados y evitar que el incidente pasara a mayores instancias legales.