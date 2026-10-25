Hombre se golpea la cabeza contra una pared y termina en el hospital en Ciudad del Carmen

Un hombre identificado como “El Mara” resultó lesionado de la cabeza luego de perder el equilibrio y golpearse contra una pared cuando caminaba por calles de la colonia Benito Juárez, en Ciudad del Carmen.

El incidente provocó una abundante hemorragia en la ceja derecha, por lo que fue necesaria la intervención de personal de emergencia.

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Los hechos se registraron sobre la avenida 10 de Julio, en el cruce con la calle 17-D, donde el hombre, quien se encontraba sin camisa y presuntamente bajo los efectos del alcohol, habría resbalado y golpeado su cabeza contra una pared, provocándose una herida que comenzó a sangrar considerablemente.

En un primer momento, se pensó que el hombre había sido víctima de una agresión; sin embargo, posteriormente se estableció que la lesión se produjo de manera accidental, al perder el equilibrio y golpearse contra la estructura.

Un paramédico que transitaba por el lugar se percató de lo sucedido y se acercó para brindarle los primeros auxilios, logrando contener la hemorragia mientras arribaban los servicios de emergencia.

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Minutos después, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana llegaron al sitio, donde valoraron al lesionado y le colocaron un vendaje para controlar el sangrado. Debido a las características de la herida, determinaron trasladarlo a un hospital para recibir atención médica y una posible sutura en la ceja derecha.

Elementos de la Policía Municipal también acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido y brindar apoyo durante la atención del hombre. Una vez concretado el traslado al hospital, las autoridades se retiraron del sitio, sin que se reportaran mayores incidentes.