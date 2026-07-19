Algodonero de Ciudad del Carmen termina lesionado tras caerse en la avenida 10 de Julio

Un hombre identificado como Gustavo, quien dijo dedicarse a la venta de algodón de azúcar, fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana luego de sufrir una caída que le provocó una lesión en la cabeza, hecho que movilizó a cuerpos de emergencia.

El incidente ocurrió sobre la avenida 10 de Julio, entre las calles 60-A y 62, donde vecinos del sector solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia al observar al hombre con abundante sangrado en la cabeza, temiendo que hubiera sufrido una fractura de cráneo a consecuencia de la caída.

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Mientras arribaban las unidades de auxilio, ciudadanos brindaron los primeros apoyos al lesionado para evitar que continuara perdiendo sangre. Minutos después llegaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, acompañados por elementos de la Dirección de Seguridad Pública, quienes procedieron a valorar el estado de salud del afectado.

Durante la revisión, los socorristas determinaron que la herida era superficial y que, pese a la cantidad de sangre, no comprometía su integridad física ni hacía necesario su traslado a un hospital. Tras limpiar la lesión y colocarle un vendaje, los paramédicos concluyeron la atención en el lugar.

De acuerdo con los rescatistas y policías presentes, Gustavo se encontraba en aparente estado de ebriedad, condición que le impedía mantenerse de pie por sí solo y habría sido un factor determinante en la caída.

Una vez finalizada la atención médica, los elementos policiacos recomendaron al hombre dirigirse directamente a su domicilio para evitar que volviera a sufrir otro accidente. El algodonero tomó el palo con el que transporta y ofrece sus algodones de azúcar y, caminando con dificultad y de manera tambaleante, se retiró del sitio.

Finalmente, los agentes tomaron conocimiento de lo ocurrido y, al no existir una situación de mayor riesgo ni requerirse el traslado del lesionado, también se retiraron del lugar.