Motociclista derrapa frente a Sam’s en Ciudad del Carmen y termina ensangrentado

Un hombre de aproximadamente 48 años de edad terminó con una fuerte lesión en la cabeza y el rostro cubierto de sangre, luego de derrapar con su motocicleta la mañana de este martes sobre la avenida Periférica Norte, en el cruce con avenida Insurgentes, frente a Sam’s Club.

Noticia Destacada Camioneta no guarda su distancia y choca contra un Versa en Ciudad del Carmen

De acuerdo con testigos, el masculino circulaba a bordo de una motoneta de acelerador color verde, con placas de circulación 33GVT3 del estado de Campeche, con dirección hacia Plaza Real, cuando al llegar al citado cruzamiento perdió el control de la unidad y terminó derrapando sobre el pavimento.

Durante la caída, el motociclista se golpeó fuertemente el cráneo contra la carpeta asfáltica, provocándose una herida que comenzó a sangrar de manera abundante y lo dejó aturdido durante varios minutos.

Ciudadanos que presenciaron el accidente se acercaron para auxiliarlo, ayudándolo a ponerse de pie y retirando la motocicleta de la zona de circulación, con la finalidad de evitar mayores riesgos debido al intenso flujo vehicular que se registraba en el sector.

Al sitio arribaron paramédicos de Protección Civil, quienes valoraron al lesionado, realizaron la limpieza de la herida y colocaron un vendaje en la cabeza. Los primeros respondientes habrían detectado que el hombre se encontraba bajo los aparentes efectos del alcohol, por lo que no se encontraba en condiciones de continuar conduciendo.

Ante esta situación, uno de los ciudadanos que lo auxilió decidió retirarle las llaves de la motocicleta para evitar que volviera a conducir y pudiera sufrir un accidente de mayores consecuencias.

Finalmente, el hombre se retiró caminando del lugar, presuntamente con dirección hacia su domicilio en las inmediaciones del Panteón Nuevo. La motocicleta permaneció estacionada en el área de Sam’s, debido a que, según familiares del masculino, posteriormente acudirían a recogerla.

El incidente generó expectación entre automovilistas y transeúntes que circulaban por esta importante zona de Ciudad del Carmen.

JGH