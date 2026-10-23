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Cateos por presunto narcomenudeo en Ciudad del Carmen dejan una adolescente y un hombre asegurados

Dos cateos en la Belisario Domínguez y Villas de Santa Ana de Ciudad del Carmen dejaron a una menor y un hombre detenidos con drogas y motos. Quedaron ante la Fiscalía.

Por Israel Lozano

23 de oct de 2026

1 min

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La Fiscalía de Campeche ejecutó dos cateos antidroga en colonias de Ciudad del Carmen.
La Fiscalía de Campeche ejecutó dos cateos antidroga en colonias de Ciudad del Carmen. / Especial

La Fiscalía General del Estado de Campeche dio a conocer los resultados de dos cateos realizados durante la tarde del jueves 22 de octubre en distintos inmuebles de Ciudad del Carmen, como parte de investigaciones por el presunto delito contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, en la variante de posesión con fines de comercio.

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El primero de los operativos se llevó a cabo en un domicilio ubicado sobre la calle Bécal, en el cruce con la avenida Belisario Domínguez, en la colonia del mismo nombre. Durante la diligencia, las autoridades aseguraron a una adolescente, además de sustancias presuntamente ilícitas y una motocicleta de la marca Italika con placas de circulación del estado.

Autoridades decomisaron envoltorios con droga, un televisor y accesorios vehiculares.
Autoridades decomisaron envoltorios con droga, un televisor y accesorios vehiculares. / Especial

El segundo cateo se efectuó en un inmueble situado sobre la calle Santa Teresa, en el fraccionamiento Villas de Santa Ana, donde fue asegurado un hombre. En el lugar también se decomisó una motocicleta, una televisión, envoltorios con posibles sustancias ilícitas y diversos accesorios para vehículos.

Tras concluir ambas diligencias, las personas aseguradas y los objetos decomisados quedaron a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar la posible relación de los indicios con los hechos investigados y establecer las responsabilidades legales.

Hasta el momento, no se han precisado públicamente mayores detalles sobre la identidad de las personas aseguradas ni sobre las cantidades o características de las sustancias encontradas. Será la autoridad ministerial la encargada de determinar su situación jurídica conforme avancen las indagatorias.

JGH

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