¿Campeche o Ciudad del Carmen? Esta es la ciudad donde sus habitantes se sienten más inseguros en la Península

Ciudad del Carmen supera a San Francisco de Campeche en percepción de inseguridad, de acuerdo con los resultados de septiembre de 2026 de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Aunque la diferencia entre ambas ciudades es de apenas 2.1 puntos porcentuales, los datos muestran que más de cuatro de cada diez habitantes de la capital campechana y cinco de cada diez carmelitas consideran inseguro vivir en su ciudad.

Noticia Destacada Crece la inseguridad en Ciudad del Carmen: más de la mitad de sus habitantes se siente en riesgo, según Inegi

Según los resultados de la encuesta, Ciudad del Carmen registró un 51.7 por ciento de percepción de inseguridad, mientras que San Francisco de Campeche alcanzó el 49.6 por ciento. Esto coloca a Carmen por encima de la capital estatal, aunque ambas se mantienen por debajo de Cancún y Chetumal, las otras ciudades de la Península de Yucatán incluidas en la medición.

¿Qué ciudad de la Península de Yucatán tiene mayor percepción de inseguridad?

Al comparar las cinco ciudades peninsulares evaluadas por el Inegi, Cancún, Quintana Roo, encabezó la lista con el 69.8 por ciento de sus habitantes que consideran inseguro vivir en la ciudad, seguido de Chetumal, con 52.7 por ciento, y Ciudad del Carmen, con 51.7 por ciento.

Cancún encabezó la lista peninsular como la ciudad con mayor percepción de inseguridad con 69.8%.

San Francisco de Campeche ocupó el cuarto lugar regional con 49.6 por ciento, mientras que Mérida, Yucatán, presentó el porcentaje más bajo, con 34.0 por ciento, una diferencia de 35.8 puntos porcentuales respecto a Cancún.

¿Qué significa la percepción de inseguridad del Inegi?

La ENSU mide el porcentaje de personas de 18 años y más que consideran inseguro vivir en su ciudad, por lo que sus resultados reflejan la percepción de la población y no necesariamente la cantidad de delitos cometidos.

De esta manera, aunque Ciudad del Carmen registra una mayor sensación de inseguridad que San Francisco de Campeche, los porcentajes no permiten concluir por sí solos que una ciudad tenga más delitos que la otra.

Los resultados correspondientes a septiembre de 2026 muestran diferencias importantes entre las principales zonas urbanas de la Península, con Cancún como la ciudad de mayor percepción de inseguridad y Mérida con el indicador más bajo entre las cinco localidades comparadas.

JGH