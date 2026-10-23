Investigan presunta extorsión en penal de Kobén, Campeche: familias habrían pagado por seguridad de reclusos

Una denuncia por presuntas extorsiones al interior del Centro de Reinserción Social, Cereso, de San Francisco Kobén se encuentra bajo investigación, confirmó la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social del Estado, la cual reveló que en el último operativo sorpresa en este penal se hallaron machetes, puntas, dosis de droga y teléfonos celulares.

Noticia Destacada Ejecutan operativo sorpresa en el Cereso de Kobén en Campeche

El titular de la dependencia, Javier Herrera Valles, informó que el operativo forma parte de la estrategia nacional contra la extorsión, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y de las acciones para impedir que Personas Privadas de su Libertad, PPL, mantengan prácticas delictivas desde los centros penitenciarios.

Durante la revisión fueron asegurados dos machetes que se encontraban extraviados, diversas puntas y algunas dosis de droga, además de otros objetos prohibidos que representan un riesgo para la seguridad de internos y custodios. El funcionario reconoció que, aunque las inspecciones periódicas han permitido disminuir la presencia de estos artículos, todavía se detectan materiales peligrosos dentro de las instalaciones.

En el operativo participaron elementos de la Guardia Nacional, personal de la Fiscalía General del Estado, Fgecam, con peritos encargados de tomar conocimiento de los objetos posiblemente relacionados con delitos, así como representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, Codhecam, para garantizar que las revisiones se desarrollaran con respeto a las garantías de las PPL.

Herrera Valles confirmó que existe una denuncia por extorsión presentada en diciembre del año pasado, luego de que se detectaran presuntas prácticas delictivas al interior del Cereso de Kobén. El caso permanece bajo investigación y las autoridades ya aportaron elementos al Ministerio Público.

Explicó que una de las prácticas que buscan erradicar consiste en exigir dinero a familiares de los internos a cambio de garantizar que sus parientes permanezcan seguros dentro del penal. Indicó que las familias que dejan de acudir a las visitas pueden representar una señal de alerta, por lo que las autoridades mantienen acercamientos para conocer posibles irregularidades y recabar información.

El subsecretario señaló que el problema más grave se había detectado en el centro penitenciario de Ciudad del Carmen, donde anteriormente encontraron drogas, armas, teléfonos celulares y diversos artículos prohibidos. Como parte de las medidas correctivas, agregó, dos internos fueron trasladados a penales federales debido a conductas que afectaban la seguridad y el orden penitenciario.

Aunque descartó tener conocimiento de nuevas denuncias de extorsión durante este año, reconoció que persisten problemas dentro de los centros de reclusión y aseguró que las revisiones continuarán de manera permanente, con especial atención a las condiciones de seguridad de las personas privadas de su libertad y sus familiares.

JGH