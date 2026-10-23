Patrulla de la Guardia Nacional se estrella en la carretera Campeche-Mérida; reportan varios heridos

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia y corporaciones de seguridad se registró la tarde de este viernes 23 de octubre sobre la carretera federal 180 Campeche Mérida, a la altura de Pomuch, en el municipio de Hecelchakán, luego de que una unidad de la Guardia Nacional sufriera un aparatoso accidente que habría dejado varios elementos lesionados.

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De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 14:00 horas, cuando un convoy de la corporación circulaba con dirección a Campeche. Al llegar a una curva, una de las unidades presuntamente perdió el control y se salió de la cinta asfáltica, derribando un anuncio espectacular y un poste de concreto de instalaciones de fibra óptica, además de impactarse contra el muro de contención del costado derecho de la carretera.

Tras el accidente, al lugar acudieron ambulancias, elementos de seguridad municipal y personal de Protección Civil para brindar atención a los afectados. De manera preliminar, se habla de aproximadamente seis elementos de la Guardia Nacional lesionados, aunque hasta el momento no se ha confirmado oficialmente el número de heridos ni la gravedad de sus lesiones.

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado personas fallecidas, por lo que las versiones que circulan sobre posibles víctimas mortales permanecen sin corroborar. Se espera que las corporaciones correspondientes proporcionen información oficial sobre el estado de salud de los agentes, las circunstancias del accidente y los daños ocasionados a la infraestructura carretera.

JGH