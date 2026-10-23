UACAM niega censura a estudiantes tras protestas por presunto acoso sexual en Campeche

La rectora Fanny Guillermo Maldonado rechazó que la Universidad Autónoma de Campeche, UACAM, niegue la libertad de expresión y manifestación de sus estudiantes, y advirtió que se tomarán medidas si se comprueba que personal de la preparatoria Dr. Nazario Víctor Montejo Godoy vulneró este derecho durante las protestas por el caso de presunto acoso sexual y violencia digital.

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La funcionaria aseguró que la institución ha cumplido con los protocolos de atención desde que se conocieron los hechos y sostuvo que la libre manifestación de la comunidad universitaria está garantizada. Sin embargo, ante los señalamientos de estudiantes sobre el retiro de pancartas y cartulinas por parte de trabajadoras del plantel, afirmó que se están tomando las medidas correspondientes y que cualquier actuación deberá apegarse a la Constitución y a la normatividad universitaria.

“Jamás la Universidad va a coartar la libertad de expresión de nadie. La Universidad es precisamente eso, universal”, expresó la rectora, al defender el respeto a los derechos de los integrantes de la comunidad estudiantil.

Guillermo Maldonado confirmó que la UACAM está brindando atención tanto a las presuntas víctimas como al alumno señalado en la denuncia, al tratarse de menores de edad. Explicó que se han aplicado medidas para salvaguardar la integridad de ambas partes, sin que ello implique necesariamente la expulsión del estudiante, como exigían algunos manifestantes.

“Ambas partes son menores de edad y, como tal, hay que respetar precisamente el interés superior del menor”, puntualizó, al asegurar que las medidas implementadas buscan garantizar la protección de los involucrados y evitar que se vulneren sus derechos durante el procedimiento.

La rectora también confirmó que la Universidad ya respondió al exhorto emitido por el Congreso del Estado para informar sobre las acciones emprendidas ante el caso. Indicó que la contestación fue entregada esta semana, por lo que pidió a los legisladores revisar la información proporcionada por la institución.

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Aunque reiteró que la UACAM ha actuado conforme a sus protocolos, dejó abierta la posibilidad de aplicar medidas contra el personal involucrado si se acredita que hubo restricciones a la libre expresión de los estudiantes durante las manifestaciones realizadas en la preparatoria.

JGH