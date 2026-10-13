Cristiano Ronaldo no se detiene: ¿Cuántos goles le faltan para llegar a la cifra histórica de mil?

Cristiano Ronaldo llegó a 981 goles en su carrera profesional tras marcar en la victoria de Al Nassr por 3-1 ante Neftchi Fergana en la Liga de Campeones de Asia. El delantero portugués está cada vez más cerca de alcanzar los mil tantos, una cifra histórica que podría convertirse en uno de los grandes hitos de su trayectoria.

A sus 41 años, CR7 necesita únicamente 19 goles para llegar a la marca de los mil y mantiene vigente su objetivo mientras continúa compitiendo con el conjunto saudí. Su más reciente anotación también ayudó a Al Nassr a conseguir sus primeros tres puntos en la competición continental, luego de comenzar con una derrota por 4-0 ante Al Ain.

Así fue el gol 981 de Cristiano Ronaldo con Al Nassr

El encuentro se disputó en el Alawwal Park de Riad, donde el equipo local buscaba recuperarse del tropiezo en su debut. Al Nassr respondió con una victoria por 3-1, en un partido en el que Cristiano Ronaldo volvió a aparecer como protagonista.

El portugués marcó al minuto 42, después de una jugada que comenzó por la banda izquierda con Sadio Mané. El senegalés envió el balón hacia Ayman Yahya, quien lo bajó de cabeza para dejarlo a disposición de Ronaldo.

Dentro del área, el delantero controló la acción con una definición de media vuelta y un remate de derecha que venció al guardameta Botirali Ergashev. Con ese disparo, Cristiano alcanzó los 981 goles oficiales en su carrera profesional, de acuerdo con el registro citado en el reporte del encuentro.

La victoria se completó con las anotaciones de Ángelo y el autogol de Anvarjon Gofurov. Al Nassr logró así sumar sus primeros tres puntos en la fase de grupos de la competición asiática.

GOLAZO DE CRISTIANO RONALDO!!! 981!!!!! AL NASSR 1-0. CRISTIANO RONALDO SIEMPRE APARECE EN CHAMPIONS LEAGUE. 🥶🐐 https://t.co/cx5h0ThyDA — MT2 (@madrid_total2) October 12, 2026

¿Cuántos goles le faltan a Cristiano Ronaldo para llegar a los mil?

La cuenta es clara: Cristiano Ronaldo necesita 19 goles para alcanzar los mil tantos como profesional. Después de superar la barrera de las 980 anotaciones, cada partido representa una nueva oportunidad para acercarse a una marca que pocos futbolistas han tenido al alcance.

El delantero había llegado a los 980 goles tras marcar frente a Diriyah y aumentó su registro con el tanto ante Neftchi Fergana. De esta manera, mantiene abierta la carrera hacia los cuatro dígitos, uno de los objetivos más destacados de esta etapa de su carrera.

Aunque todavía no existe una fecha segura para que alcance esa cifra, su actividad con Al Nassr le permitirá seguir sumando oportunidades. El ritmo goleador que consiga en los próximos encuentros será determinante para conocer cuándo podría llegar a los mil.

¿Cuándo vuelve a jugar Cristiano Ronaldo con Al Nassr?

El calendario de Al Nassr contempla nuevos compromisos en los que el portugués podría aumentar su cuenta goleadora. Entre los partidos señalados se encuentra el duelo ante Al-Ahli Saudi, programado para el jueves 15 de octubre, además de los enfrentamientos posteriores contra Neom Sports Club y Al-Faisaly.