América confirma homenaje a Memo Ochoa en el partido ante Pachuca 

Guillermo Ochoa va a tener un homenaje por parte del Club América en el Estadio Banorte, donde logró consagrarse como una de las grandes leyendas del equipo, la directiva del cuadro comandado por Guillermo Almada ha revelado los detalles del evento.

La leyenda de la portería, ya fue homenajeado por la Selección Mexicana, por lo que ahora el equipo que lo llevó a la Primera División de la Liga MX, va a hacer lo mismo con uno de sus grandes ídolos.

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El homenaje fue confirmado por el director general de Grupo Águila, Ferran Reverter, quien reveló que la directiva de la institución estaba preparando algo especial para Guillermo Ochoa, esto dijo para El Universal Deportes.

“Como parte de buscar honrar a nuestras leyendas, en los siguientes días le haremos un homenaje al querido Memo Ochoa, quien jugó con nosotros casi 11 años. Es el portero con más partidos en la historia del club”

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¿Cuándo va a ser el homenaje a Memo Ochoa?

De acuerdo con la información revelada por el Club América, el homenaje para Guillermo Ochoa va a ser el próximo domingo 25 de octubre, en el duelo ante el conjunto del Pachuca, el cual corresponde a la Jornada 14 del Apertura 2026.

Los precios de los boletos para este duelo, van desde los 587 pesos, hasta los 3 mil 522 pesos, los cuales son para los asientos con acceso al túnel de salida y cercano a las bancas de los jugadores.

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