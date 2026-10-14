Gil Mora no tendrá regalo de cumpleaños en Europa: su representante frena los rumores

El cumpleaños número 18 de Gil Mora llega acompañado de expectativas sobre su futuro profesional. El mediocampista de Xolos de Tijuana, considerado una de las jóvenes promesas del futbol mexicano, podría convertirse en protagonista del próximo mercado de transferencias, aunque su representante aclaró que todavía no hay anuncios que realizar sobre un cambio de equipo.

La posibilidad de verlo jugar en Europa ha alimentado las especulaciones en torno al siguiente paso de su carrera. Sin embargo, Rafaela Pimenta, representante del futbolista, descartó que el día de su cumpleaños se revele alguna noticia sobre su destino, pues las negociaciones oficiales deberán esperar a que se abra el periodo correspondiente.

Rafaela Pimenta pide no presionar a Gil Mora

En una entrevista con TNT Sports, Pimenta explicó que los rumores se han multiplicado pese a que el mercado de fichajes permanece cerrado. La agente consideró necesario aclarar la situación para evitar que las expectativas alrededor del joven mexicano se conviertan en una carga adicional.

“El periodo de traspasos de la FIFA está cerrado, por lo que no existen traspasos hasta enero y después hasta junio”, señaló la representante, de acuerdo con las declaraciones difundidas. También advirtió que el exceso de especulaciones puede afectar el espacio que necesita un futbolista en pleno desarrollo.

La agente insistió en que Gil Mora necesita tiempo para crecer y continuar su formación sin la presión de tener que resolver de inmediato su futuro. Por ello, el cumpleaños del jugador no estará acompañado de un anuncio de transferencia, como se había especulado en algunos espacios.

Gil Mora, una promesa que debutó a los 15 años

La trayectoria del chiapaneco comenzó a llamar la atención desde su formación en el Centro de Iniciación Xoloitzcuintle. Su talento convenció al entonces entrenador de Tijuana, Juan Carlos Osorio, quien le abrió las puertas del primer equipo cuando todavía era menor de edad.

Su debut en la Liga MX ocurrió el 18 de agosto de 2024, durante un partido contra Santos Laguna. Con apenas 15 años, ingresó al terreno de juego en el segundo tiempo y participó en la jugada que terminó en asistencia para Jaime Álvarez, en la victoria de Xolos por 3-1.

Desde aquella presentación, Mora comenzó a construir una trayectoria que lo llevó a competir en distintos torneos nacionales e internacionales. Su capacidad para desempeñarse como mediocampista ofensivo y en otras posiciones del ataque también le ha permitido ganar protagonismo.

Sus números con Xolos y la Selección Mexicana

Antes de cumplir los 18 años, Gil Mora acumuló 63 partidos con Xolos y 13 apariciones con la Selección Mexicana mayor, además de registrar 16 goles y cuatro asistencias entre sus participaciones con ambos equipos, según las cifras consignadas en la información de referencia.

Su debut con el Tricolor se produjo el 16 de enero de 2025, en un amistoso ante el Internacional de Porto Alegre. Con 16 años, se convirtió en el jugador más joven en estrenarse con la selección absoluta de México, un registro que reforzó la atención sobre su desarrollo.

Su crecimiento también tuvo que afrontar dificultades. Una pubalgia limitó su actividad durante el Clausura 2026 y generó dudas sobre su disponibilidad para compromisos importantes. El tratamiento conservador le permitió continuar su recuperación y volver a trabajar con el combinado nacional.

¿Cuándo podría salir Gil Mora de Tijuana?

La posibilidad de que el futbolista dé el salto al futbol europeo continúa abierta, pero no existe, de acuerdo con las declaraciones de su representante, un traspaso que pueda anunciarse en su cumpleaños. Enero aparece como la siguiente ventana para concretar movimientos, mientras que el periodo posterior se abrirá en junio.

Por ahora, el jugador deberá concentrarse en su rendimiento con Xolos de Tijuana y en su evolución deportiva. Su edad, sus actuaciones con la Selección Mexicana y las expectativas que genera lo mantienen bajo los reflectores, aunque su próximo destino todavía no está confirmado.

El mensaje de Rafaela Pimenta es claro: la carrera de Gil Mora apenas comienza y su crecimiento debe avanzar sin precipitaciones. La expectativa por verlo en Europa continúa, pero cualquier decisión dependerá de las condiciones y los tiempos del mercado de transferencias.