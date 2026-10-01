Liverpool va por Gilberto Mora: pagarían 40 millones de euros por el mexicano

El futuro europeo de Gilberto Mora podría comenzar a definirse en los próximos meses. El joven futbolista de Xolos de Tijuana ha despertado el interés de varios clubes del Viejo Continente y, de acuerdo con reportes de la prensa inglesa, Liverpool estaría dispuesto a competir por su fichaje.

El conjunto de la Premier League aparece entre los equipos que siguen de cerca la evolución del mexicano, quien también ha sido relacionado con instituciones de gran relevancia internacional. La posibilidad de que llegue a Inglaterra podría concretarse una vez que cumpla con los requisitos establecidos para jugar en Europa.

Liverpool aparece entre los principales interesados

De acuerdo con información atribuida a TeamTalk, retomada por el propio sitio oficial del Liverpool en español, el cuadro inglés sería uno de los principales contendientes de la Premier League para contratar a Gilberto Mora.

El reporte señala que existe un interés serio por el futbolista de Xolos y seleccionado mexicano, aunque el propio contenido publicado advierte que se trata de información difundida por medios de comunicación y que no necesariamente refleja lo que ocurre dentro de las oficinas del club.

¿Cuánto pagaría Liverpool por Gilberto Mora?

Uno de los aspectos que más llamó la atención del reporte es la cantidad que podría estar dispuesto a pagar el conjunto inglés. Según Football Insider, una eventual propuesta por el mexicano podría alcanzar los 40 millones de euros.

La misma información apunta a que Liverpool habría establecido contacto con Rafaela Pimenta, representante vinculada al entorno de Mora, con la intención de conocer las condiciones para una posible operación.

De concretarse una transferencia por esa cantidad, el movimiento representaría una cifra considerable para un jugador mexicano de tan corta edad. Sin embargo, hasta ahora no existe confirmación oficial de que Liverpool haya presentado una oferta formal por el futbolista.

¿Qué otros equipos siguen a Gilberto Mora?

El nombre de Gilberto Mora también ha aparecido en reportes que lo relacionan con otros clubes europeos. Entre ellos figuran Real Madrid, Barcelona, PSG, Milan, Borussia Dortmund, Benfica y Ajax, además de distintas instituciones de Inglaterra.

El interés por el mediocampista se ha incrementado después de sus actuaciones con Xolos de Tijuana y su presencia con la Selección Mexicana, incluido su paso por el Mundial de 2026.

Gilberto Mora podrá emigrar a Europa al cumplir 18 años

Una de las fechas importantes para el futuro del futbolista será el próximo 14 de octubre, cuando Mora cumplirá 18 años. A partir de ese momento podrá negociar un eventual movimiento hacia un club europeo sin la restricción que existe para los jugadores menores de edad.

Las normas de FIFA establecen restricciones para las transferencias internacionales de futbolistas menores de 18 años, salvo determinadas excepciones. Por ello, su mayoría de edad representa un punto clave para cualquier negociación con equipos del extranjero.

Por ahora, Liverpool y Gilberto Mora forman parte de una historia que todavía no tiene desenlace oficial. Los próximos meses podrían determinar si el mexicano continúa su carrera en Xolos o da el salto al futbol europeo.