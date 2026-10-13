Gilberto Mora a un día de cumplir 18 años, pero su salto a Europa todavía no está cerrado

La ilusión de ver a Gilberto Mora en el futbol europeo tendrá que esperar. A pesar de los rumores que apuntaban a un fichaje millonario y al supuesto interés de clubes como el Liverpool, no existiría una oferta formal por el mediocampista de los Xolos de Tijuana, de acuerdo con información del periodista especializado en transferencias César Luis Merlo.

La expectativa creció ante la cercanía del cumpleaños número 18 del futbolista, que se celebra este 14 de octubre de 2026. En días recientes circularon versiones que aseguraban que su llegada a un equipo importante de Europa podría anunciarse precisamente en esa fecha.

Sin embargo, Merlo descartó que exista una operación cerrada y señaló que, aunque varios clubes siguen de cerca al mexicano, no tiene información sobre negociaciones avanzadas ni una propuesta formal.

¿Gilberto Mora se va a Europa? Esto se sabe de su fichaje

El futuro de Gilberto Mora se convirtió en uno de los temas más comentados del futbol mexicano debido al potencial del jugador y a las expectativas que ha generado su desempeño con Xolos y la Selección Mexicana.

Entre las versiones difundidas se mencionaron cifras cercanas a los 50 millones de dólares por su posible traspaso, además de un supuesto interés del Liverpool. No obstante, esas versiones no equivalen a una oferta confirmada.

Durante el podcast Pláticas del Mal, César Luis Merlo explicó que, según la información que tiene, el 14 de octubre no se anunciaría ninguna transferencia del futbolista.

El periodista también sostuvo que hay equipos interesados en seguir su evolución, pero aclaró que no existe una oferta formal ni un club que tenga una negociación claramente avanzada.

Por ello, el escenario actual apunta a que el mediocampista todavía no tiene definido su siguiente destino y que cualquier posible fichaje europeo dependerá de cómo evolucionen las conversaciones entre las partes involucradas.