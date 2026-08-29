Cruz Azul ficha a Alan Mozo: hay acuerdo con Chivas y Pachuca por el lateral derecho

El Cruz Azul estaría a punto de concretar uno de sus últimos movimientos del mercado de fichajes con la incorporación de Alan Mozo, defensor que conoce bien la Liga MX y que llegaría después de su reciente paso por Pachuca.

La llegada del lateral responde a una necesidad específica de La Máquina, que ha tenido dificultades para encontrar estabilidad en el costado derecho durante las primeras jornadas del Apertura 2026.

Cruz Azul ya habría cerrado el acuerdo

De acuerdo con información del periodista David Medrano, Cruz Azul alcanzó un acuerdo con Pachuca para concretar la llegada de Mozo. El defensor se encontraba con los Tuzos bajo un préstamo por un año que incluía una opción de compra.

Además del entendimiento con el conjunto hidalguense, el club cementero también habría llegado a un acuerdo con Chivas, institución que todavía era propietaria de los derechos del futbolista.

La Máquina necesitaba un lateral derecho

Durante el comienzo del Apertura 2026, Cruz Azul tuvo que recurrir a diferentes alternativas para cubrir una de las posiciones que más problemas le ha generado.

Jeremy Márquez llegó a desempeñarse en esa zona, mientras que anteriormente Omar Campos también tuvo que jugar con el perfil cambiado. Con la posible incorporación de Mozo, el cuerpo técnico contaría finalmente con un lateral derecho natural.

La llegada del defensor también permitiría que Jeremy regresara a una posición más habitual. En el encuentro frente a Necaxa, el futbolista volvió a su lugar y consiguió marcar un golazo.

Rogelio González también ha tenido minutos

Ante la necesidad de cubrir el puesto, el juvenil Rogelio González también ha tenido participación como lateral derecho de Cruz Azul.

La incorporación de Alan Mozo representaría así una alternativa de mayor experiencia para una posición en la que La Máquina ha tenido que realizar ajustes durante las primeras fechas del campeonato.

Mozo busca consolidarse entre los grandes

Si finalmente se concreta su llegada, Alan Mozo tendrá la oportunidad de vestir la camiseta de un tercer club considerado entre los cuatro grandes del futbol mexicano.

El defensor comenzó su carrera profesional con Pumas, equipo con el que debutó en la Liga MX y donde consiguió destacar por su capacidad para incorporarse al ataque desde la banda.

Su etapa con Chivas tuvo altibajos

Posteriormente, Alan Mozo llegó a Chivas, aunque su paso por el Rebaño no tuvo la regularidad que esperaba. Si bien protagonizó algunos buenos partidos, nunca logró convertirse en un elemento completamente consolidado dentro del equipo.

Ante esa situación, terminó saliendo a préstamo rumbo a Pachuca, donde encontró una nueva oportunidad para continuar con su carrera.

Una lesión frenó su paso por Pachuca

Con los Tuzos, Mozo tuvo que enfrentar uno de los momentos más complicados de su trayectoria. El futbolista sufrió una fractura de peroné y un esguince de tobillo, lesiones que lo mantuvieron alejado de las canchas durante un periodo importante.

Después de completar su recuperación, el defensor consiguió regresar a la actividad y volvió a competir por un lugar dentro del equipo hidalguense.

Ya recuperó protagonismo en el Apertura 2026

En lo que va del Apertura 2026, Mozo ha participado en cuatro de las seis jornadas disputadas y en tres de esos encuentros apareció como titular.

Su regreso a la actividad y el interés de Cruz Azul podrían marcar un nuevo capítulo en su carrera, ahora con la posibilidad de defender los colores de uno de los clubes con mayor peso histórico del futbol mexicano.

De concretarse la operación, Alan Mozo se convertiría en uno de los refuerzos de La Máquina para este torneo y buscaría aportar experiencia, recorrido por la banda y profundidad ofensiva a un equipo que pretende mantenerse como protagonista del campeonato.