Muere joven en centro de rehabilitación de Tekax; denuncian agresiones

La posibilidad de que la tradicional Feria de San Román vuelva al barrio que le dio origen quedó prácticamente descartada, pese a las propuestas de habitantes que buscaban recuperar una celebración que hace más de 15 años se realizaba en esa zona. El Ayuntamiento de Campeche sostuvo que el tamaño que actualmente requieren los juegos, puestos y escenarios, además de las molestias que anteriormente generaron entre vecinos, hacen inviable regresar la festividad a las calles de San Román.

Tampoco convence otra de las alternativas que ha comenzado a circular: la Dársena. La alcaldesa Biby Rabelo de la Torre recordó que durante un evento realizado en esa área una lluvia provocó una inundación considerable, situación que, dijo, evidenció los riesgos de concentrar a miles de personas en un espacio cercano al mar y con antecedentes de acumulación de agua. A esto se suma la preocupación por la movilidad, accesos y capacidad de reacción ante una emergencia cuando eventos como los conciertos del Carnaval pueden congregar a más de 20 mil asistentes.

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El problema de fondo aparece precisamente en el Foro Ah-Kim-Pech, espacio que durante años fue utilizado para las grandes ferias y espectáculos de Campeche, pero que ahora será intervenido para construir el Centro Cultural Escénico de Campeche (CCEC). La Secretaría de Desarrollo Urbano, Movilidad y Obras Públicas publicó la Convocatoria 012-2026, que incluye la licitación SEDUMOP-DGAGOP-LPO-027-2026 para ejecutar la obra y otro procedimiento para la supervisión de los trabajos.

Uno de los requisitos que más llama la atención establece que las empresas interesadas en la obra deberán acreditar un capital contable mínimo de 100 millones de pesos. Sin embargo, esa cantidad corresponde a un requisito financiero para participar en la licitación y no significa, por sí sola, que el recinto vaya a costar 100 millones de pesos. La convocatoria oficial confirma la construcción del Centro Cultural Escénico y el procedimiento de supervisión, pero la cifra del capital requerido no debe confundirse con el monto final del contrato.

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Mientras avanza el proyecto, permanece abierta una pregunta que pega directamente a dos de las fiestas más concurridas de la capital: ¿dónde se realizarán la Feria de San Román y el Carnaval? Regresar al antiguo barrio está descartado por el Ayuntamiento, la Dársena genera dudas por el riesgo de inundaciones y el Ah-Kim-Pech entrará en una transformación que modificará el espacio utilizado durante años para eventos multitudinarios. Así, Campeche se encamina a reorganizar sus principales celebraciones sin que hasta ahora exista una sede que reúna capacidad, seguridad y condiciones suficientes para recibir a decenas de miles de personas.