Dani Alves pierde demanda contra Pumas y deberá pagar 2.25 mdd

La disputa entre Dani Alves y Pumas llegó a una nueva instancia y nuevamente terminó con un revés para el exfutbolista brasileño. El Tribunal Federal Suizo rechazó el recurso que había presentado contra una resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), por lo que se mantiene la obligación de pagar una millonaria cantidad al conjunto universitario.

El conflicto surgió después de que Pumas rescindiera anticipadamente el contrato de Alves durante el Clausura 2023, cuando el jugador enfrentaba un proceso judicial por una acusación de abuso sexual en España. El brasileño reclamó la terminación del vínculo, pero las instancias deportivas fallaron en su contra.

El Tribunal Federal Suizo rechazó su recurso

La resolución más reciente corresponde al Tribunal Federal Suizo, que desestimó el recurso presentado por Alves para intentar anular el laudo emitido previamente por el TAS.

El abogado especializado en derecho deportivo Marcelo Bee Sellares explicó que, mediante la sentencia 4A_490/2025, el tribunal suizo determinó que los argumentos planteados por el brasileño buscaban cuestionar aspectos de fondo y la valoración de las pruebas.

De acuerdo con el especialista, ese tipo de revisión se encuentra fuera de las facultades limitadas que tiene el Tribunal Federal Suizo sobre los laudos arbitrales internacionales.

¿Cuánto dinero deberá pagar Dani Alves?

El fallo del TAS había determinado que Dani Alves debía entregar a Pumas una indemnización de 2.25 millones de dólares, cantidad que ya contemplaba una reducción respecto a la penalización establecida originalmente en el contrato.

Con la reciente decisión del Tribunal Federal Suizo, ese laudo permanece vigente y el exjugador deberá cumplir con la cantidad establecida.

A la suma también se añade un interés del 5 por ciento anual calculado desde el momento en que Alves dejó de formar parte del equipo universitario, como parte de la reparación por los daños y perjuicios ocasionados al club.

¿Por qué Pumas terminó el contrato?

Dani Alves dejó Pumas en enero de 2023, durante el inicio del Clausura, después de que se conociera el proceso judicial que enfrentaba en España por una acusación de abuso sexual.

El futbolista había llegado al conjunto universitario como uno de los fichajes más mediáticos de la Liga MX, pero su estancia en México terminó antes de lo previsto debido a la situación legal que atravesaba.

Posteriormente, el jugador pasó alrededor de un año privado de su libertad mientras avanzaba el procedimiento judicial en España. Finalmente, fue absuelto en el proceso penal mencionado en la información proporcionada.

El conflicto continuó en el ámbito deportivo

Aunque el caso judicial y la relación contractual fueron situaciones distintas, la rescisión del vínculo con Pumas derivó en una disputa ante organismos deportivos internacionales.

Alves sostenía que la terminación anticipada del contrato debía ser revisada, pero el TAS determinó que la rescisión estaba justificada y estableció la indemnización que el brasileño tendría que pagar al club.

El exjugador buscó posteriormente impugnar esa decisión ante la justicia suiza, pero su intento tampoco prosperó.

El fallo contra Alves queda firme

Con el rechazo del recurso, Pumas mantiene el fallo favorable dentro de esta disputa contractual y la resolución del TAS continúa vigente.

Así, Dani Alves deberá afrontar el pago de 2.25 millones de dólares más el interés anual del 5 por ciento, cerrando por ahora la batalla legal que comenzó tras su salida anticipada del conjunto universitario.