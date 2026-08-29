Huachicol fiscal: esposa de Fernando Farías acusa a la FGR de ocultar documentos que podrían favorecerlo

Mónica Gámez, esposa de Fernando Farías, quien permanece detenido por su presunta participación en el caso de huachicol fiscal, acusó que existen documentos de la investigación que no han sido incorporados al proceso y que, de acuerdo con su versión, podrían aportar elementos a favor de su esposo.

Durante una entrevista radiofónica, Gámez cuestionó que la Fiscalía General de la República (FGR) no tenga acceso o no utilice información que permanece reservada por motivos de seguridad nacional. Señaló que parte de esos documentos estarían bajo resguardo de la Secretaría de Marina (Semar) y contarían con una reserva de cinco años.

Esposa de Fernando Farías cuestiona información reservada

La esposa del empresario sostuvo que la existencia de información restringida dificulta la preparación de la defensa legal de Farías. Según su declaración, algunos de los documentos omitidos podrían contribuir a demostrar que su esposo no está relacionado con los hechos que se investigan dentro del expediente por huachicol fiscal.

Gámez planteó además cuestionamientos sobre el acceso de la defensa a la información que forma parte de la investigación y pidió esclarecer por qué determinados documentos permanecen fuera del proceso.

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El caso se encuentra relacionado con una investigación federal por presuntas operaciones vinculadas al tráfico ilegal de combustibles, conocido como huachicol fiscal.

Gámez señala diferencias en el proceso judicial

Otro de los señalamientos realizados por Mónica Gámez está relacionado con el trato que, desde su perspectiva, han recibido las personas mencionadas en las investigaciones.

La esposa de Fernando Farías afirmó que su esposo permanece detenido y enfrenta el proceso bajo la condición de presunto responsable, mientras que otras personas que también han sido mencionadas en las indagatorias permanecen en libertad.

Entre los nombres señalados por Gámez aparece Andy López Beltrán, aunque la acusación de la esposa de Farías no implica por sí misma que exista una imputación formal en su contra.

Mónica Gámez, esposa de Fernando Farías Laguna, aseguró tener pruebas de que su esposo fue quien alertó sobre la red de huachicol fiscal y comunicó el caso al entonces secretario de Marina, Rafael Ojeda. La mujer afirmó que cuenta con mensajes, llamadas y otras comunicaciones que… pic.twitter.com/AY3rgpJEqv — Gonzalez Matias (@gonz_matias04) August 28, 2026

La situación vuelve a colocar el caso de huachicol fiscal bajo atención pública, particularmente por los cuestionamientos relacionados con el manejo de información reservada y el acceso de las partes a los elementos de una investigación.

Hasta ahora, los señalamientos de Gámez corresponden a su versión sobre el expediente y deberán ser contrastados con las actuaciones de la FGR y las determinaciones de las autoridades judiciales.

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