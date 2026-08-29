Santi Giménez dejará al Milan y llegará al Porto a préstamo con opción de compra

El futuro de Santi Gimenez comienza a tomar forma lejos de Italia. El delantero mexicano está cerca de convertirse en nuevo jugador del Porto, luego de que el conjunto portugués y el AC Milan alcanzaran un acuerdo para concretar su salida mediante un préstamo.

La operación permitiría al atacante tener una nueva oportunidad para recuperar protagonismo en el futbol europeo, además de regresar a una de las competencias más importantes del continente.

Porto y Milan alcanzan acuerdo por Gimenez

Después de varias semanas de negociaciones, Porto habría conseguido convencer al AC Milan para permitir la salida del delantero mexicano.

El acuerdo sería verbal y contempla que Gimenez llegue a Portugal en calidad de cedido. De acuerdo con los reportes, el conjunto italiano aceptó la propuesta presentada por los Dragones para avanzar con la operación.

El periodista especializado en fichajes Fabrizio Romano informó que el préstamo sería gratuito y contemplaría una opción de compra de 18 millones de euros, además de bonos.

La opción de compra podría convertirse en obligatoria

Uno de los puntos más importantes del acuerdo está relacionado con las condiciones para adquirir definitivamente al delantero.

La opción de compra por 18 millones de euros podría transformarse en una obligación si Santiago Gimenez alcanza determinados objetivos establecidos en el contrato, principalmente relacionados con el número de minutos que dispute con el Porto.

De esta manera, el futuro del mexicano podría quedar ligado al rendimiento y la participación que consiga durante su etapa con los Dragones.

Santi Gimenez viajará a Portugal

El siguiente paso será el traslado del delantero a Portugal, donde deberá completar los procedimientos correspondientes para cerrar su incorporación al nuevo equipo.

La llegada al Porto representaría un cambio importante para Gimenez después de su etapa con AC Milan, club al que llegó con grandes expectativas tras destacar en el futbol europeo.

Tendrá una nueva oportunidad en Champions League

Uno de los principales atractivos de la posible llegada de Santi Gimenez al Porto será la posibilidad de disputar nuevamente la UEFA Champions League.

Los Dragones tendrán un calendario exigente en la primera fase de la competición, con enfrentamientos ante algunos de los clubes más importantes de Europa.

Entre sus rivales aparecen Manchester City y Liverpool, además de Real Betis, PSV, Napoli, Slavia Praga, LASK y Feyenoord.

Regresaría a un escenario conocido

El enfrentamiento contra Feyenoord tendría un significado especial para el delantero mexicano, ya que fue precisamente con el conjunto neerlandés donde consiguió vivir uno de los mejores periodos de su carrera en Europa.

Con el Porto, Gimenez tendría la oportunidad de reencontrarse con una competencia que ya conoce y demostrar nuevamente su capacidad goleadora ante rivales de alto nivel.

Un nuevo capítulo para el delantero mexicano

La llegada al Porto podría convertirse en una oportunidad para que Santi Gimenez recupere protagonismo y encuentre la regularidad que necesita en esta etapa de su carrera.

Aunque todavía falta completar el proceso para hacer oficial el movimiento, el acuerdo entre Porto y Milan coloca al atacante mexicano a un paso de cambiar de club y comenzar una nueva aventura en Portugal, con la Champions League como uno de los grandes escenarios para demostrar su nivel.