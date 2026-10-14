Georgina Rodríguez muestra su ramo de novia y revela detalles de su boda con Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez volvió a despertar la curiosidad de sus seguidores al compartir un nuevo recuerdo de su boda con Cristiano Ronaldo. La ahora empresaria mostró por primera vez el ramo de novia que conservó de aquel día especial y reveló un detalle que refleja la importancia de la fe en su relación: una figura de la Virgen de Fátima que los acompañó durante la celebración.

La publicación, realizada dos meses después de su enlace, permitió conocer un poco más de una ceremonia que la pareja decidió mantener alejada de los reflectores. A diferencia del lujo que suele rodear sus apariciones públicas, la fotografía destaca por su sencillez y por el significado personal de los objetos que aparecen en ella.

Así es el ramo de novia de Georgina Rodríguez

En la imagen compartida en sus redes sociales se observa un ramo compuesto por ramas verdes de olivo, colocado en un jarrón de tonalidad clara. A un lado aparece una figura blanca de la Virgen de Fátima, sobre una mesa de piedra.

Junto a la fotografía, Georgina escribió: “El ramo de nuestra boda y la virgen que nos acompañó aquel mágico día ❤️ 11/8”, recordando la fecha en que ella y el futbolista celebraron su matrimonio.

La imagen ofrece una nueva pista sobre los detalles que la pareja eligió para su enlace, caracterizado por una ceremonia íntima y alejada de las grandes celebraciones públicas. Hasta ahora, ambos habían compartido muy pocas fotografías del acontecimiento.

¿Dónde se casaron Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo?

De acuerdo con los detalles compartidos por la pareja, Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo se casaron el 11 de agosto en Cascais, Portugal, en una ceremonia privada realizada en el salón de su residencia y acompañados por sus cinco hijos.

En declaraciones a la revista Vogue, la influencer explicó que eligieron su propia casa porque querían celebrar su unión en un espacio que forma parte de su vida cotidiana, lejos de la formalidad de los grandes eventos.

La modelo también reveló que no quería que aquel día se convirtiera en una ocasión para lucir vestidos de gala, sino en una celebración personal junto a su familia.