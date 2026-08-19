Revelan el acuerdo prenupcial de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo, tras su lujosa boda

Hace unos días, se dio a conocer que Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo decidieron dar el siguiente paso y contrajeron matrimonio, aunque muchos pensaron que sería una boda llena de lujos, la pareja optó por una ceremonia sencilla en Portugal.

De acuerdo con lo que se sabe, la pareja celebró esta unión el pasado 11 de agosto, el lugar que eligieron fue la sala de su casa de verano en Cascais, Portugal; siendo sus hijos los únicos invitados presentes en la ceremonia.

Noticia Destacada Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ya son esposos: la foto que confirmó la boda

Revelan el acuerdo prenupcial de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo

A unos cuantos días de la celebración, la prensa portuguesa filtró detalles del acuerdo prenupcial, el cual fue firmado un día antes de la boda, en una notaría en Lisboa.

Fue el medio ‘Jornal’ fue el encargado de revelar que cada una va a poder conservar sus propiedades y bienes que tenían antes de casarse, también va a pasar eso con los que adquieran durante el tiempo que estén juntos.

Esto quiere decir que si llegan a separarse ninguno de los dos tendrían que compartir sus bienes y tampoco ceder parte de su fortuna. Pero en el sitio ‘Lecturas’, reveló que en caso de separación, la modelo va a tener una pensión de 100,000 euros al mes.

Noticia Destacada Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: ¿se casan este fin de semana? Esto es lo que se sabe

Mientras que el sitio Celebrity Net Worth, ha confirmado que Cristiano Ronaldo tiene un patrimonio que ronda los 1,200 millones de dólares, mientras que el de la modelo es de 10 millones de dólares.

Por Esto! en Whatsapp: sigue aquí nuestro canal