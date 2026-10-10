Cristiano Ronaldo recibe castigo de Portugal: abren expediente por dejar la concentración

Una nueva controversia sacude a la selección de Portugal luego de que trascendiera que Cristiano Ronaldo habría recibido una suspensión preventiva por parte de la Federación Portuguesa de Futbol (FPF). La medida estaría relacionada con su salida anticipada de la concentración nacional y el conflicto que habría mantenido con el seleccionador Jorge Jesús.

De acuerdo con reportes de medios portugueses, el organismo abrió un expediente disciplinario para investigar lo ocurrido. La decisión colocó al delantero, de 41 años, en el centro de una polémica que podría tener consecuencias en su relación con el combinado nacional.

¿Por qué Cristiano Ronaldo habría sido sancionado?

El incidente se produjo cuando Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal en Copenhague, antes del encuentro de la Liga de Naciones contra Dinamarca, disputado la semana anterior. Según las versiones difundidas, la salida estuvo relacionada con un desacuerdo con el entrenador Jorge Jesús.

El delantero habría reclamado que el técnico incumplió en dos ocasiones su palabra sobre el papel que tendría dentro del equipo. La inconformidad habría influido en su decisión de retirarse de la concentración, aunque los detalles del desacuerdo fueron reportados por la prensa portuguesa.

El periódico A Bola informó sobre la apertura del procedimiento disciplinario. Según la declaración de la Federación Portuguesa de Futbol difundida por ese medio, se estableció una suspensión preventiva no automática y se dio carácter urgente al expediente.

Cristiano Ronaldo se disculpó por su salida

Después de lo ocurrido, Cristiano Ronaldo ofreció una disculpa pública el martes por no despedirse de los aficionados tras el partido contra Noruega y por haberse marchado sin permanecer con sus compañeros de selección.

El atacante también manifestó que continuaría disponible para representar a Portugal una vez que cumpliera cualquier sanción derivada del episodio. Con ello, dejó abierta la posibilidad de volver a vestir la camiseta nacional, aunque el procedimiento disciplinario podría determinar las consecuencias de su conducta.

¿Qué sigue para Cristiano Ronaldo con Portugal?

La apertura del expediente puso el comportamiento del capitán portugués bajo revisión de las autoridades futbolísticas. La suspensión preventiva reportada forma parte del proceso disciplinario, por lo que las consecuencias definitivas dependerán de las decisiones que adopte la federación.

Hasta la información difundida en los reportes citados, el caso seguía bajo análisis y no se detallaba una sanción definitiva. La controversia mantiene la atención sobre el futuro inmediato de Cristiano Ronaldo con la selección, así como sobre su relación con Jorge Jesús, en medio de las expectativas por sus próximas convocatorias.