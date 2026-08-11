Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ya son esposos: la foto que confirmó la boda

Después de años de relación y una gran expectativa entre sus seguidores, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez habrían dado el paso definitivo. La pareja compartió en redes sociales una fotografía en la que aparecen sus manos con alianzas de boda, con lo que confirmaron que ya son marido y mujer.

La imagen publicada por el futbolista portugués y la modelo e influencer hispano-argentina fue suficiente para desatar las reacciones de sus seguidores. Sin una ceremonia anunciada previamente, ambos decidieron revelar de esta manera la llegada de una nueva etapa en su relación.

Una boda que tomó por sorpresa a sus seguidores

Aunque la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez era uno de los acontecimientos más esperados por sus fanáticos, la pareja habría mantenido los detalles de la celebración lejos del público.

La expectación llegó incluso hasta Funchal, ciudad natal del futbolista en Madeira. El pasado sábado, cientos de seguidores acudieron a la catedral local después de que circulara la versión de que el enlace podría celebrarse en ese lugar.

La especulación sobre el lugar de la ceremonia no se limitó a Portugal. Semanas antes también había circulado el rumor de que Cristiano y Georgina podrían casarse en algún punto del área metropolitana de Lisboa.

Casi una década juntos

La historia de amor entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez comenzó hace varios años y desde entonces la pareja ha formado una familia. Su relación se ha mantenido bajo constante atención debido a la enorme popularidad del futbolista y de la modelo.

Hace aproximadamente un año, ambos hicieron público su compromiso matrimonial, después de casi una década de noviazgo y con varios hijos en común.

Ahora, la fotografía de las alianzas de matrimonio marca el momento en que la pareja confirmó públicamente que su relación dio un nuevo paso.

Aunque todavía no se han dado a conocer todos los detalles sobre la ceremonia, el anuncio ya convirtió la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez en uno de los acontecimientos más comentados entre sus seguidores.