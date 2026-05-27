Junior H en CDMX: precios de boletos y cómo comprarlos para el Estadio Ciudad de los Deportes

La fiebre por Junior H ya comenzó en la Ciudad de México. El cantante de corridos tumbados confirmó su esperado concierto en el Estadio Ciudad de los Deportes para el próximo 30 de enero de 2027, y la venta de boletos arrancó oficialmente este 27 de mayo con miles de fanáticos buscando asegurar un lugar para una de las presentaciones más esperadas del regional mexicano.

El intérprete de éxitos como Y Lloro y Fin de Semana iniciará en la capital del país su nueva gira nacional llamada “Tour Estadios México”, una serie de conciertos con la que recorrerá distintos puntos del país durante 2027. La expectativa entre sus seguidores provocó gran movimiento tanto en línea como en puntos físicos de venta.

Los precios para ver a Junior H en la CDMX van desde los 870 pesos hasta más de 6 mil pesos, dependiendo de la zona elegida dentro del inmueble. Entre las secciones disponibles se encuentran cabeceras, plateas, zona preferente y áreas VIP para quienes buscan una experiencia más cercana al cantante.

Estos son algunos de los precios oficiales anunciados para el concierto de Junior H:

Cabecera General: 870 pesos

Platea Cabecera B: 1,240 pesos

Platea Cabecera A: 1,430 pesos

General: 1,490 pesos

Preferente: 1,670 pesos

Freedom: 2,050 pesos

Sad Boyz Zone: 2,480 pesos

Platea B: de 1,740 a 3,040 pesos

Platea A: de 2,360 a 3,720 pesos

Palcos: 6,200 pesos

Uno de los paquetes que más llamó la atención fue el “Sad Boys Experience”, ya que incluye acceso anticipado, oportunidad de colocarse cerca del escenario y un kit exclusivo con artículos coleccionables como playera, tote bag, póster y boleto conmemorativo.

La venta oficial para el concierto de Junior H no se realiza por Ticketmaster. Los organizadores informaron que las entradas únicamente pueden adquirirse a través de la plataforma oficial de Fun Ticket y en taquillas físicas ubicadas en Forum Buenavista.

Con este anuncio, Junior H confirma el enorme crecimiento que ha tenido dentro de la música mexicana, consolidándose como uno de los artistas más populares del género y uno de los nombres más fuertes de los corridos tumbados en la actualidad.