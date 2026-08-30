Natanael Cano lanza fuerte mensaje sobre los corridos tumbados: “Me van a tener que matar”

El artista mexicano, Natanael Cano encendió las redes sociales y los medios de comunicación tras lanzar una contundente declaración en defensa de su proyecto musical y del género que pioneró: los corridos tumbados. El músico decidió contestar con estas palabras las crecientes presiones que existen alrededor del género.

Ante las crecientes presiones gubernamentales, sanciones municipales y críticas dirigidas a las letras que hacen alusión a la violencia o al crimen organizado que hay alrededor de estos temas musicales, el artista decidió romper el silencio y defender el género musical que lo lanzó a la fama.

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¿Cuál fue el mensaje de Natanael Cano sobre los corridos tumbados?

La polémica postura del cantante surgió en el marco de una convivencia organizada en la Ciudad de México para presentar su nuevo material, ‘Natanael Cano Vol. 1’, con el que regresa a sus raíces sonoras. El músico arremetió de forma directa contra las medidas dictadas en diversas jurisdicciones en el país.

Ante las fuertes críticas y búsqueda del gobierno por frenar los shows de este estilo musical, catalogando los intentos de veto como una forma de censura a la libertad de expresión; Natanael Cano fue tajante al responder que no planea dejar de interpretar sus canciones y música.

Natanael Cano comentando su opinion sobre los Corridos Tumbados pic.twitter.com/IPQ1sYfCWw — Natanael Cano News (@NatanaelCanoNew) August 28, 2026

“Me van a tener que matar, compadre... Esto lo hacemos de corazón y por gusto. Me encanta estar en el estudio, me encanta cantar y escribir”, aseveró el artista, asegurando que no dejará de interpretar sus temas musicales.

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