Amanda Miguel publica emotivo mensaje en que sería el cumpleaños 75 de Diego Verdaguer

Amanda Miguel sorprendió a su público al dedicarle un emotivo mensaje a Diego Verdaguer, quien el pasado 26 de abril, habría cumplido 75 años. Por ese motivo, la famosa decidió recordar a su esposo, quien perdió la vida hace cuatro años.

“Lo eres todo para mí, te amo, felicidades, amor. ¿Cómo podré olvidar todo lo que vivimos juntos y lo felices que fuimos? Compartimos toda nuestra vida y escribimos dejando una huella bien marcada con el gran amor que nos unió en nuestras almas y nuestra música. Lo eres todo para mí, te amo, felicidades, amor”

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Como era de esperarse, los seguidores de la cantante no dudaron en mandarle mensajes llenos de amor y de apoyo.

“Felicidades al grande de grandes”, “Felicidades hasta el cielo” y “Un abrazo hasta el cielo. ¡Feliz cumpleaños!”.

Así fue la historia de amor de Amanda Miguel y Diego Verdaguer

Recordemos que, la historia de ambos cantantes comenzó en Buenos Aires, todo nació a principios de los años setenta, cuando Diego Verdaguer invitó a Amanda Miguel a tomar un café.

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Fue en 1975 cuando formalizaron su relación por el civil y para celebrar sus 40 años juntos en 2015, celebraron su boda religiosa.

Sin embargo, su relación llegó a su final el 28 de enero del 2022, cuando el cantante perdió la vida a causa de complicaciones por el Covid-19. Para finales del 2021, Diego fue hospitalizado en Los Ángeles, California, donde falleció.

Tras esta pérdida tan grande para la familia, tanto Amanda como Ana Victoria, hija del matrimonio, decidieron continuar con el legado musical, por lo que hacen tributos en honor al cantante.

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