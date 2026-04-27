Sorteo “Gana Mérida, ganas tú”: lista de premios y ganadores para quienes pagaron su predial 2026

El Ayuntamiento de Mérida realizó el Sorteo “Gana Mérida, ganas tú”, premiando a contribuyentes cumplidos con 50 premios, entre automóviles, motocicletas y equipos electrónicos.

En reconocimiento al compromiso y corresponsabilidad de la ciudadanía que cumple oportunamente con el pago del impuesto predial, el Ayuntamiento de Mérida llevó a cabo el Sorteo “Gana Mérida, ganas tú”, en el que se entregaron 50 premios, entre automóviles, motocicletas, laptops, televisores y tabletas.

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Premios del sorteo predial Mérida 2026

En esta edición se entregaron los siguientes premios:

3 automóviles Suzuki Dzire 2026 GLS TM Booster Green

5 motocicletas Suzuki Burgman Street 2026

14 laptops Dell 15.6 pulgadas laptop

14 televisores Samsung 43 pulgadas UHP 4K

14 tabletas Apple iPad 11 pulgadas

Estos incentivos forman parte de la estrategia municipal para reconocer a quienes cumplen en tiempo y forma con el pago del impuesto predial.

Ganadores de los automóviles en Mérida

Las personas ganadoras de los tres vehículos fueron:

Arturo Bárcenas Navarro

Violeta de los Alpes Estrella Rena

Gerardo Reyes Figueroa

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Ganadores de motocicletas

Los cinco premios de motocicletas fueron para:

Luis Fernando Arana Padrón

Alejandro Catzín Blanquet (y copropietario)

Jorge Luis del Carmen Trujillo Moreno

Francisca Elaine Martín Patrón

Ausencio Velázquez Hernández

¿Dónde consultar la lista completa de ganadores?

El Ayuntamiento informó que la lista oficial completa de ganadores se publicará el 28 de abril de 2026 en medios de circulación y en su sitio web.

Entrega de premios en Mérida

La entrega de los automóviles se realizará el 18 de mayo de 2026 a las 11:00 horas en el Centro Cultural Olimpo, mientras que el resto de los premios ya se encuentra en proceso de entrega.

Este sorteo reconoce a miles de contribuyentes que participaron al pagar su predial durante el primer trimestre del año, reforzando el mensaje de que cumplir también puede traer recompensas.