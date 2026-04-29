¿Azotará el Cordonazo de la Santa Cruz en Yucatán? Prevén lluvias, tormentas y rachas de viento este fin de semana

La llegada de un sistema frontal con características de estacionario incrementará el potencial de lluvias en Yucatán durante los primeros días de mayo, en fechas cercanas al llamado “Cordonazo de la Santa Cruz”, un fenómeno popularmente asociado a cambios bruscos del clima.

De acuerdo con los pronósticos, del sábado 2 al martes 5 de mayo se esperan precipitaciones de intensidad variable, principalmente por las tardes y noches.

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Incremento de lluvias en Yucatán por sistema frontal

Las condiciones meteorológicas estarán marcadas por la influencia de este sistema frontal, lo que favorecerá el desarrollo de lluvias acompañadas de actividad eléctrica, rachas de viento e incluso posible caída de granizo en zonas específicas del estado.

Los mayores efectos se concentrarán en municipios del noreste, centro y sureste de Yucatán, donde se prevén tormentas más intensas en los días mencionados.

Estas condiciones podrían generar encharcamientos, visibilidad reducida en carreteras y afectaciones puntuales en zonas urbanas.

Aunque no se trata de un fenómeno extraordinario, sí representa un cambio importante respecto al ambiente caluroso predominante en semanas recientes, por lo que autoridades recomiendan mantenerse atentos a los avisos meteorológicos.

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¿Qué es el Cordonazo de la Santa Cruz?

El “Cordonazo de la Santa Cruz” es un término popular en México que hace referencia a un periodo de lluvias, vientos fuertes y tormentas eléctricas que suele presentarse alrededor del 3 de mayo, fecha en la que se celebra el Día de la Santa Cruz.

No se trata de un fenómeno meteorológico oficial, sino de una creencia basada en la observación histórica del clima, especialmente en regiones del Golfo de México y la Península de Yucatán, donde a inicios de mayo suelen registrarse cambios en las condiciones atmosféricas.

En muchos casos, este periodo coincide con la transición hacia una mayor inestabilidad climática, previa al establecimiento de la temporada de lluvias en la región.

Recomendaciones ante lluvias y tormentas

Ante el pronóstico de precipitaciones y posibles tormentas eléctricas, se recomienda a la población tomar precauciones:

Evitar resguardarse bajo árboles o estructuras metálicas durante tormentas eléctricas.

Mantener limpias coladeras y desagües para prevenir encharcamientos.

Conducir con precaución ante pavimento mojado y baja visibilidad.

Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Mantenerse informado a través de fuentes oficiales sobre actualizaciones del clima.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a no bajar la guardia y prepararse ante cualquier eventualidad, especialmente en zonas donde se prevén lluvias más intensas.