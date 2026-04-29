Rocha Moya y acusados de Sinaloa enfrentarían cadena perpetua en EU: estas son las penas por narcotráfico y armas

Las acusaciones presentadas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros funcionarios han escalado en relevancia no solo por los señalamientos, sino también por la gravedad de las penas que podrían enfrentar en caso de ser juzgados en Estados Unidos.

De acuerdo con el comunicado oficial, varios de los implicados están acusados de delitos relacionados con narcotráfico y tráfico de armas, los cuales contemplan sanciones severas dentro del sistema judicial estadounidense, incluyendo cadena perpetua y largos periodos mínimos obligatorios de prisión.

¿Qué penas enfrentarían los funcionarios acusados?

Entre los señalados, diversos perfiles de alto nivel podrían enfrentar condenas de cadena perpetua, con mínimos obligatorios de hasta 40 años de prisión. Este es el caso de:

Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa

gobernador de Sinaloa Enrique Inzunza Cázarez , senador por Morena

, senador por Morena Enrique Díaz Vega , exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa

, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa Dámaso Castro Zaavedra , vicefiscal general del estado

, vicefiscal general del estado Marco Antonio Almanza Avilés , exdirector de la Policía de Investigación

, exdirector de la Policía de Investigación Alberto Jorge Contreras Núñez, “Cholo” , mando de la Policía de Investigación

, mando de la Policía de Investigación José Antonio Dionisio Hipólito, “Tornado” , exsubdirector de la Policía Estatal

, exsubdirector de la Policía Estatal Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán

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En todos estos casos, la legislación estadounidense contempla una pena máxima de cadena perpetua, con un mínimo obligatorio de 40 años, lo que implica que, en caso de ser encontrados culpables, enfrentarían décadas en prisión sin posibilidad de reducción significativa.

Por otro lado, Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito”, comandante de la Policía Municipal de Culiacán, podría enfrentar una sentencia obligatoria de cadena perpetua, sin margen para una pena menor.

¿Qué implican estas sanciones en el sistema de justicia de EU?

El sistema judicial estadounidense establece penas mínimas obligatorias en delitos de alto impacto, como el tráfico de drogas a gran escala.

Esto significa que, aun cuando existan atenuantes, los jueces deben imponer sentencias que no pueden ser menores a los límites establecidos por la ley.

Estas sanciones reflejan la política de tolerancia cero frente al narcotráfico, especialmente en casos que involucran redes internacionales y funcionarios públicos.

“Governor of Sinaloa and others charged with drug trafficking and weapons offenses in aid of the Sinaloa Cartel,” said U.S. Attorney Jay Clayton. “Foreign officials who poison Americans will face justice.” @DEAHQ https://t.co/jS1xbU000k — US Attorney SDNY (@SDNYnews) April 29, 2026

¿Qué sigue en el proceso?

Las acusaciones forman parte de un proceso judicial en curso, por lo que los señalados mantienen la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario en tribunales. Sin embargo, la magnitud de las penas posibles coloca el caso en el centro de la atención internacional.

Además de sus implicaciones legales, el caso podría tener efectos políticos y diplomáticos, en función de cómo evolucionen las investigaciones y la cooperación entre México y Estados Unidos.

El desarrollo de este proceso será determinante, no solo por las posibles condenas, sino por el precedente que podría marcar en la persecución de delitos vinculados al crimen organizado y su relación con estructuras de poder.

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