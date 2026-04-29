Decae el comercio de juguetes previo al día del niño en Hopelchén

En la ciudad de Hopelchén son pocos los comercios del ramo que ya están surtidos con juguetes y otros detalles para la celebración del Día del Niño. Aunque es una festividad con poco auge al menos en la cabecera municipal, ya hay juguetes al alcance de los bolsillos que van desde 35 hasta 450 pesos.

En recorrido por algunos establecimientos del centro, de los varios negocios que se dedican al comercio de juguetes, solamente tres ya están surtidos a la espera de que sus ventas mejoren, pues hasta el momento registran entradas raquíticas.

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La esperanza de los dueños y encargados es que los padres de familia, padrinos u otros compren algún detalle o regalo para sus hijos, ahijados o sobrinos, para que no pase desapercibido el 30 de abril, Día del Niño.

En una tienda de regalos ubicada en la avenida del centro, a un costado del Auditorio Municipal “U-Taan Kaaj”, la dependiente Mary Martínez señaló que la dueña vende juguetes todo el año y han puesto en exhibición diversos tipos con precios accesibles: trompos modernos con luces, carritos didácticos, muñecos y otros más.

Por otro lado, en varias escuelas primarias se han preparado eventos para la celebración del Día del Niño, como en la Presidente Lázaro Cárdenas turno matutino, donde se presentará la Banda de Música Comunitaria con un concierto el jueves 30 de abril a las 10:00 de la mañana.