Emma Coronel muestra la elegante fiesta de XV años de sus hijas gemelas con “El Chapo”

Las hijas gemelas de Emma Coronel Aispuro y Joaquín “El Chapo” Guzmán cumplieron 15 años y su madre decidió compartir con sus seguidores una pequeña muestra de la celebración. Sin revelar el sitio ni exponer directamente a las adolescentes, Coronel publicó una fotografía en la que se pueden apreciar algunos de los elementos que formaron parte del festejo.

Las jóvenes, identificadas públicamente como María Joaquina y Emali, celebraron sus XV años el pasado 15 de agosto. Emma Coronel ha procurado mantener la privacidad de sus hijas, por lo que la imagen difundida en redes sociales se concentró principalmente en la decoración y no mostró detalles que permitieran conocer el lugar donde se realizó la fiesta.

Así fue la decoración de los XV años

Uno de los elementos que más llamó la atención fue una mesa de madera preparada para el banquete. El montaje incluyó arreglos florales blancos colocados en floreros con textura acanalada, además de hileras de perlas que aportaron un toque elegante a la decoración.

La mesa también fue adornada con copas de cristal tallado, cubiertos con acabados metálicos y platos decorados cuidadosamente. Las servilletas de tela en tonos beige complementaron la paleta de colores elegida para una celebración que apostó por un estilo sobrio y sofisticado.

Las velas encendidas fueron otro de los detalles visibles en la imagen compartida por Emma Coronel, ya que proporcionaron una iluminación cálida al espacio. Aunque en la fotografía aparentemente se observa parte del menú preparado para los invitados, el contenido no puede distinguirse con claridad.

La lujosa fiesta

Emma Coronel agradeció a los organizadores

Junto con la publicación, Emma Coronel compartió un mensaje de agradecimiento y etiquetó a la cuenta @fiestasxtreme, relacionada con la producción y organización del evento. Sin embargo, no se revelaron más datos sobre el lugar, la lista de invitados o el costo que tuvo la celebración.

Hasta el momento, tampoco se han difundido detalles adicionales sobre la fiesta de María Joaquina y Emali, por lo que el festejo se mantiene, en gran medida, dentro del ámbito privado que su madre ha buscado conservar para ellas.

No es la primera fiesta llamativa de las gemelas

Las hijas de Emma Coronel y Joaquín Guzmán ya habían protagonizado una celebración que atrajo la atención pública años atrás. En 2018, cuando cumplieron siete años, tuvieron una fiesta con temática de Barbie, caracterizada por una decoración completamente inspirada en la famosa muñeca.

En aquella ocasión hubo globos y flores rosas, juegos mecánicos, una mansión infantil, un trono y una mesa de dulces que siguió la misma temática. Ahora, para sus XV años, la celebración mostró un estilo diferente: una decoración más sobria, con tonos neutros, flores blancas, perlas y detalles de cristal.