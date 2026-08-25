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Mañanera de hoy 25 de agosto  de 2026 en vivo: Conferencia de la presidenta de México Claudia Sheinbaum en directo

La Presidenta de México encabeza la conferencia mañanera de este martes 25 de agosto desde Palacio Nacional.

Israel Olguín

Por Israel Olguín

25 de ago de 2026

1 min

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Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México
Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México / Archivo

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza desde Palacio Nacional la conferencia mañanera de este martes 25 de agosto.

Actualizar narración

25/08/2026 a las 07:46

Recordar que en este programa los profesionales de la salud visitan a las personas y generan un expediente clínico por medio de una tableta electrónica.

25/08/2026 a las 07:46

Leticia Ramírez, secretaria de Bienestar, destaca que a poco mas de un año del lanzamiento del programa "Salud Casa por Casa", 20 mil profesionales de la salud trabajan en territorio.

25/08/2026 a las 07:45

Estas unidades contarán con un médico y con una enfermera con licenciatura que brindarán la primera atención cuando una persona se enferma.

25/08/2026 a las 07:45

El tercero es sobre la instalación de consultorios para ampliar la atención primaria de la salud.

25/08/2026 a las 07:45

El segundo es el informe del avance de las Farmacias del Bienestar del programa "Salud Casa por Casa ".

25/08/2026 a las 07:44

Este martes se presentarán durante la conferencia mañanera tres temas, el primero será avance del programa "Salud Casa por Casa".

25/08/2026 a las 07:43

Asimismo se encuentran en enlace los 24 gobernadores y gobernadoras de las entidades incorporadas al sistema federalizado de salud del IMSS-Bienestar.

25/08/2026 a las 07:43

Hoy se encuentra en Palacio Nacional el Gabinete de Salud.

25/08/2026 a las 07:43

Inicia la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 25 de agosto.

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