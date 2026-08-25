Yucatán registra una de las mayores alzas de precios del país durante la primera mitad de agosto

El costo de bienes y servicios aumentó en Yucatán a un ritmo muy superior al promedio nacional durante la primera mitad de agosto, al registrar una variación de 0.68% en sólo 15 días, de acuerdo con el reporte más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El avance fue casi siete veces mayor que el 0.10% nacional y colocó a la Entidad en el segundo lugar del país con el incremento quincenal más pronunciado, únicamente detrás de Tabasco, donde llegó a 0.81%.

Quintana Roo también apareció entre las entidades con aumentos superiores al promedio, con 0.28%. Campeche no figuró entre los cinco estados con las mayores variaciones ni entre los cinco que presentaron las reducciones más pronunciadas.

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La diferencia entre Yucatán y el comportamiento nacional fue de 0.58 puntos porcentuales. Dicho de otra forma, por cada décima porcentual que avanzaron los precios en el país, en territorio yucateco lo hicieron 0.68 puntos. Mérida registró la misma variación de 0.68% y ocupó igualmente el segundo puesto entre las ciudades observadas por el Inegi, después de Villahermosa, Tabasco, con 0.81%.

Los resultados estatal y municipal no deben sumarse ni considerarse dos indicadores diferentes. La capital yucateca es el área geográfica utilizada por el Instituto para elaborar la desagregación correspondiente a Yucatán.

El organismo también advierte que estos datos tienen valor informativo. El 0.68% representa el cambio promedio de los precios en la primera quincena de agosto y no debe confundirse con una tasa anual ni interpretarse como si todos los productos hubieran aumentado en la misma proporción.

Mérida presentó una variación de 0.68%, la misma registrada para Yucatán en el periodo reportado por el Inegi

Presión sobre el bolsillo

A nivel nacional, el Índice Nacional de Precios al Consumidor alcanzó 145.393 puntos y presentó un avance quincenal de 0.10%. Con ello, la inflación general anual se ubicó en 3.26%, después del 3.14% registrado en la quincena inmediata anterior y del 3.12% reportado al cierre de julio.

Aunque el indicador anual permanece dentro del intervalo de variabilidad del Banco de México –3% con un margen de un punto porcentual–, el promedio nacional oculta las diferencias entre regiones y los incrementos concentrados en artículos de consumo cotidiano.

Entre los productos que más contribuyeron al avance general destacó el huevo, cuyo precio subió 7.92% en comparación con la segunda mitad de julio. Su incidencia fue la mayor debido al peso que ocupa dentro del gasto habitual de los hogares.

La cebolla registró el incremento más pronunciado, con 19.03%, mientras el chile serrano avanzó 8.92% y otras frutas, 3.53%.

También se encarecieron el tequila, 2.80%; el servicio de taxi, 1.73%; los cigarrillos, 0.95%; las colegiaturas universitarias, 0.88%; el transporte colectivo, 0.54%, y la vivienda propia, 0.10%.

Los servicios continuaron como una de las principales fuentes de presión inflacionaria. Sus precios aumentaron 4.34% anual, mientras que las mercancías presentaron una variación de 3.51%.

Dentro del gasto familiar, los servicios educativos acumularon un encarecimiento anual de 5.93%; restaurantes y alojamiento, 6.32%; salud, 4.75%, y vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, 3.03%.

La inflación subyacente (que excluye bienes y servicios con precios volátiles o sujetos a decisiones administrativas) se situó en 3.93% anual. La no subyacente alcanzó 0.96%.

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Algunos productos dieron tregua

El movimiento de precios no fue generalizado. Durante la misma quincena disminuyeron la papa y otros tubérculos, 5.97%; la calabacita, 5.82%; el transporte aéreo, 5.02%; el jitomate, 4.86%, y el aguacate, 3.66%.

También bajaron el gas doméstico LP, 2.05%; las toallas sanitarias, 2.16%; el pollo, 1.21%; los suavizantes y limpiadores, 0.96%, y los automóviles, 0.56%. Estas variaciones corresponden al comportamiento promedio nacional y no pueden atribuirse automáticamente a Yucatán. Para conocer su impacto real será necesario comparar precios de las mismas presentaciones y establecimientos en mercados y supermercados de Mérida.

Por su parte, la canasta de consumo mínimo, integrada por 170 bienes y servicios considerados esenciales, aumentó 0.12% durante la quincena y acumuló una variación anual de 2.96%.

Este resultado mantiene a Yucatán entre las entidades donde los precios avanzan con mayor velocidad, pese a la moderación del indicador nacional.