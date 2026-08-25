¡50 pesos la hora! Usuarios del aeropuerto de Cancún reclaman altas tarifas del estacionamiento y fallas en máquinas de pago

Usuarios del Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC) reclaman las elevadas tarifas del estacionamiento, así como las fallas que presentan las máquinas para el pago de los boletos, debido al rechazo de billetes de distintas denominaciones e incluso monedas.

La primera hora de estacionamiento tiene un costo de 50 pesos; sin embargo, una vez transcurrido ese periodo, la tarifa aumenta 12 pesos por cada 15 minutos adicionales.

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Los usuarios Rafael Sánchez, Clara Bermúdez y Pedro Olvera, además del operador de servicios de transporte Carlos Hernández, expusieron lo desesperante que resulta realizar el pago en los módulos ante el rechazo de efectivo, situación que les ocasiona pérdida de tiempo.

En algunos casos tuvieron que utilizar el botón de emergencia para solicitar asistencia y, como respuesta, se les indicó que acudieran directamente a la caseta de salida para cubrir el importe en efectivo con alguno de los empleados.

Una trabajadora de la empresa concesionaria aseguró que son desperfectos “normales” / Liza Vera

Mientras tanto, una trabajadora de la empresa concesionaria que opera el AIC comentó que “son fallas normales en cualquiera de los módulos de cobro”. Esta situación se presenta en las Terminales 2, 3 y 4.

Otro de los principales inconvenientes reportados es que los dispositivos no expiden los comprobantes correspondientes. Turistas han señalado que, además de cubrir tarifas elevadas, los desperfectos les generan pérdida de tiempo y dinero.

Una de las afectadas, Clara Bermúdez, quien acudió a dejar a su madre al aeropuerto, comentó que tuvo que pagar 50 pesos por cada hora debido a un retraso en el vuelo, lo que representó un gasto considerable al permanecer más tiempo del previsto.

Otro de los inconformes mencionó que los aparatos no emitieron el ticket después de efectuar el pago, por lo que tuvieron que invertir tiempo en aclarar la situación. Además, los equipos únicamente conceden 15 minutos de tolerancia, lo que complica aún más el problema.

Turistas afirmaron en redes sociales que la deficiencia les causó pérdida de tiempo y dinero / Liza Vera

La situación no se limita a una sola terminal, pues también ha sido reportada en otros puntos del aeropuerto. Una turista estadounidense denunció en redes sociales que experimentó desperfectos en los dispositivos de cobro, lo que igualmente le ocasionó pérdida de tiempo y dinero.

Otra usuaria relató que, al llegar al aeropuerto, tuvo dificultades para ingresar al estacionamiento debido a las deficiencias de los equipos. Después de pagar tres horas de estancia, el aparato no expidió el comprobante, lo que le dejó una experiencia frustrante durante su visita a Cancún, donde también se enfrentan otras problemáticas, como los cobros excesivos de algunos taxistas y las recientes denuncias contra aerolíneas ante la Profeco.